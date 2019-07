Dreimal eine „goldene Eins“

Buchen.Die Gesichter strahlten mit der Sonne um die Wette, als in der Zentralgewerbeschule elf Prüfungsteilnehmer ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekamen.

Neun Hauptschulabschlüsse, einen VAB-Abschluss und ein Abgangszeugnis durfte Christoph Kleiser in Anwesenheit von Abteilungsleiter Michael Link und Patrick Weber (Fachabteilung Nahrung) den stolzen Absolventen überreichen. Den Hauptschulabschluss erreichten: Luca Didovic, Florind Gashi, Philip Hust, Ali Khraibani, Samet Kilic (mit Lob), Thorben Pötsch, Daniel Simerzin, Jakub Skoczylas und Christian Wagner. Einen VAB-Abschluss durfte Sebastian Moldoveanu entgegennehmen und Parwiz Jacobi trug ein Abgangszeugnis mit nach Hause.

Sowohl in den praktischen Lernfeldern (Bäckerei, Küche, Metall), als auch in den theoretischen Fächern hatten sich die Schüler das Jahr über angestrengt, Fortschritte erzielt und diese in den Prüfungen unter Beweis gestellt. Zusätzlich hatten alle die vorgeschriebenen Betriebspraktika (ein Tag wöchentlich, zwei Wochenpraktika, ein 14-tägiges Praktikum) absolviert.

Ein besonderes Anliegen war es den unterrichtenden Lehrern der ZGB, drei außerordentlich motivierten Schülern lob und Anerkennung auszusprechen. Samet Kilic, Thorben Pötsch und Ali Khraibani bekamen eine „goldene Eins“ überreicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019