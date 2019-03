Die Stadt Buchen hat am Mittwochabend 235 Sportler in der Stadthalle mit Medaillen in Bronze, Silber und Gold geehrt.

Buchen. An der Vielzahl der Medaillen, die am Mittwochabend in der Stadthalle bei der Sportlerehrung der Stadt verliehen wurden, erkenne man, dass der Sport in der Stadt Buchen über einen hohen Stellenwert verfüge, stellte Bürgermeister Roland Burger in seiner Ansprache fest. 110 bronzen-, 78 silber- und 47 goldfarbene Plaketten durfte der Bürgermeister den zumeist jugendlichen Sportlern umhängen.

Viele der Sportler hätten nach den formalen Kriterien mehrere Medaillen verdient. Doch in diesen Fällen verlieh man nur eine, und zwar die höherwertige Medaille. Burger betonte, dass die Sportler auch für ihren Geist etwas Gutes täten, wenn sie ihren Körper trainierten. Denn bekanntlich wohne ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Er dankte den „vielen hochmotivierten Pädagogen, Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern“ die in ihrer Freizeit die ihnen anvertrauten Sportler zum Erfolg geführt hätten. „Dieses Ehrenamt ist nicht selbstverständlich“, sagte Burger. „Denn wie in jedem Ehrenamt gibt es tolle Zeiten, erfolgreiche Zeiten. Aber es gibt auch Durststrecken, Rückschläge und menschliche Enttäuschungen.“ Er lobte diesen großartigen Dienst für die Gesellschaft und schloss in seinen Dank auch die Eltern ein.

Achim Wawatschek, stellvertretender Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums, schloss sich in seinem Grußwort dem Dank des Bürgermeisters an Eltern, Trainer und Sportler an. Außerdem lobte er die Stadt Buchen als „sportfreundliche Stadt mit hervorragenden Sportstätten“. Er wünschte allen Sportlern weiterhin viel Erfolg. Vincent Fichtler am Akkordeon, die Kindergarde der „Hettemer Fregger“ sowie die Hiphop-Formationen „X-Ception“ und „Zzyxx“ lockerten den Ehrungsmarathon auf, den Simone Schölch moderierte.

Einzelwertung

FC Viktoria Hettingen (Turnen): Marco Michel, Felix Müller, Matthias Müller (alle Bronze); Pascal Briem, Florian Gramlich, Jonas Günther, Nicolas Heck, Julian Heffner, Dominik Linsler, Toni Lovrinovic, Niklas Mackert, Finn Pfeil, Lukas Schmidt, Lucas Staudinger, Robin Stolz, Sebastian Wiese, Noah Wörner, Daniel Ziegler (alle Silber); Robert Balint, Christoph Schmelcher, Tobias Schmelcher (alle Gold). TSV Buchen (Leichtathletik): Jule Hauck, Armin Maximilian Jeschke, Marius Link, Oliver Linke, Charlotte Mechsner, Lucy Reschke (Bronze); Robin Kull, Mattea Link (alle Silber). Schachclub BG Buchen: Lars Rögner, Mika Trunk, Ruben Ziegler (alle Silber). BJC Buchen: Isabell Ritter, Lukas Dörr (beide Silber). Schützengesellschaft Buchen: Franco Grammlich, Tristan Häfner, Michelle Mages, Romina Pfeiffer, Sina Schäfer, Alisa Schwing, Jeanette Slusarek (alle Bronze); Max Ackermann, Hannelore Müller, Thomas Noe (alle Silber). Abt-Bessel-Realschule: Christopher Holl, Mariella Cinque, Curly-Ann Fischer, Thyra Köck, Lena Müller, Niklas Stephan (alle Bronze); Katharina Pflüger (Gold). Muay Thai Gym „Bushido Dragons“: Christin Weimer (Gold). Schützenverein Hainstadt: Dominik Benning (Bronze); Helmut Pöpperl (Silber). Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance im TSV Buchen: Tiziano Damigella, Michelle Gruslak, Aron Lachmann (Jem), David Schäfer, Moses Schäfer (alle Gold).

Schulmannschaften

Jakob-Mayer-Grundschule, Leichathletikmannschaft, bestehend aus Emina Andres, Leyla Andres, Alisa Cakallioglu, Zoe Laier, Liana Mohr, Alexandra Neu, Emelie Sander, Emma Schmitt, Isabell Schönit undGenoveva Seitz (alle Bronze); Fußballmannschaft mit Leona Jaha, Maria Lindegrün, Monja Peschke, Alexandra Siewert, Leyla Andres, Liana Mohr, Alexandra Neu und Emelie Sander (alle Bronze). Abt-Bessel-Realschule, Leichtathletikmannschaften mit Steven Bach, Nico Galm, Moritz Geiger. Markus Herweg, Oliver Kraft, Jakob Nowak, Christopher Preuhs, Oliver Preuhs, Noah Seiffert, Kevin Throm, Luca Walter, Tom Wünst und Niklas Stephan sowie Emelie Beim, Hanna Kirchgessner, Lana Köck, Sarah Müller, Ann-Kathrin Ries, Karin Sans, Lara-Sophie Schell, Michelle Schüßler, Jelena Sikorski, Ronja Sohns, Mariella Cinque, Curly-Ann Fischer, Thyra Köck, Lena Müller und Selin Kaya (alle Bronze); Schachmannschaft mit Maximilian Eichholz, Anthony Lynker, Julian Pföhler, Andy Wehrhahn, Christopher und Oliver Preuhs, Christopher Holl und Max Wisner (alle Bronze). Burghardt-Gymnasium Buchen, Leichathletikmannschaft mit Janis Barth, Milan Feyrer, Tristan Häfner, Emilian Reer, Nico Schumacher, Jannik Sosna, Armin Maximilian Jeschke, Finn Pfeil und Lukas Schmidt (alle Bronze) sowie Johanna Bischoff, Emma Böhrer, Hivda Ekinci, Nia Hofmann, Emilie Lindegrün, Camille Link, Karen Seefelder, Lena Stöffel und Ilayda Tek (alle Bronze); BGB-Basketballmannschaft mit Talha Angun, Hakim Abdel Dabiri, Kai Dosch, Kevin Eichhorn, Michael Gramlich, Ben Hemberger, Leon Linsler, Niklas Linsler, Jonathan Wehner und Dominik Linsler (alle Silber); Schulmannschaften Schach mit Florian Hefner, Lars Rögner, Mika Trunk und Kai Elancev sowie mit Anna Gart, Paul Kaufmann, Aaron Link und Erik Thüry sowie mit Adrian Amann, Lukas Fuhrmann, Luis Rögner und Robert König (alle Bronze); Tischtennismannschaft mit Luca Eckl, Vincent Fichtler, David Herberich, Patrick Ritter undTom Werner und Lucas Staudinger (alle Bronze).

Vereinsmannschaften

FC Viktoria Hettingen, Turner: Elias Erg, Jonas Günther, Sky-Luca Hörst, Theo Kirchgeßner, Christof Mackert, Dirk Michel, Marius Pastorschak, Constantin Schäfer, Tim Zimmermann (alle Bronze); David Dittrich, Moritz Kreß, Rico Leitz, Dominik Wagner, David Wiese, Luca Winkler, Noah Wörner, Robert Balint, Pascal Briem, Florian Gramlich, Nicolas Heck, Julian Heffner, Dominik Linsler, Toni Lovrinovic , Niklas Mackert, Marco Michel, Felix Müller, Matthias Müller, Finn Pfeil, Christoph Schmelcher, Tobias Schmelcher, Lukas Schmidt, Lucas Staudinger, Robin Stolz, Sebastian Wiese, Daniel Ziegler (alle Silber). Schachclub BG Buchen: Kai Elancev, Christopher Holl, Robert König, Aaron Link, Lars Rögner, Erik Thüry (alle Silber). SG Schlierstadt/Buchen, Tennis: Maximilian Eberle, Tamino Laier, Lenny Scheffel, Florian Schulze, Felix Sebert (alle Silber). TSV Buchen, Leichtathletik: Linda Flores, Luis Svoboda, Armin Maximilian Jeschke, Oliver Linke, Charlotte Mechsner und Lucy Reschke (alle Bronze); Basketball: Christina Baumeister, Lisa Berlinger, Teresa Bernhard, Elena Brandner, Irina Eckstein, Marie Eckstein, Alisa Götzinger, Hanna Heydler, Mareen Mathes, Johanna Palzer, Sabine Pilgram, Annamaria Sandorova, Pia Weidmann, Anna Wiener und Caroline Wohlfarth (alle Silber); Handball: Isabel Allin, Ella Bähringer, Simone Bleifuss, Theresa Bott, Shireen Engelman, Gina Jacobs, Johanna Parth, Anna-Lena Ries, Anna-Maria Röckel, Lisa Schneider, Sarah Schreiber und Donata Weniger (alle Silber). SG Buchen-Hettingen, C-Jugend, Fußball: Jeff Aybasti, Maxim Boos, Maximilian Brosch, Justin Fuhrmann, Luca Gremminger, Paul Hemberger, Adrian Kern, Jeremy Mackert, Jonas Palmer, Andreas Quindt, Floris Sattler, Nico Schifferdecker, Jakob Nowak, Lucas Staudinger und Mika Trunk (alle Bronze). Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance, „Next Level“ mit Elisabeth Ansimov, Anna-Lena Elancev, Leon Hees, Erika Ivanov, Diana Maier, Daniel Neu, Daniel Urich, Michelle Walter, Alina Winterholler und Michelle Gruslak (alle Gold); „Zzyzx“ mit Ilayda ltinkaya, Luis Jakob, Jessica Lev, Anastasia Lindegrün, Leon Meixner, Isabell Pinneker, Katrin Pinneker, Jacqueline Theobald, Danny Winterholler, Max Wisner und Moses Schäfer (alle Gold); „X-Ception“ mit Victoria Binfet, Julia Eichholz, Sara-Isabel Felec, Daniel Jakob, Selin Kaya, Gabriele Lindegrün, Alisa Pass, Jana Sverev, Angelina Winterholler, Elina Wisner und Lea Wörthmüller (alle Gold); „Stracxs“ mit Hilal Baydemir, Sina Becker, Daniel Römer, Christine Schönig, Nicolai Steiner, Angelika Utz und Katharina Vogt (alle Gold). mb

