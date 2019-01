Ehrenamtliche mit viel Dankbarkeit empfangen

Odenwald-Tauber.Viel Glück mit dem Wetter hatten diesmal die Helfer des Freundeskreises Oradea-VS- Villingen bei ihrem Weihnachts-Hilfstransport nach Rumänien. Auch bei der Rückreise entgingen alle drei Sattelschlepper sowie der begleitende Kleinbus knapp einer Schneekatastrophe. Die Aktion der Katholischen Frauengemeinschaften (kfd), an der sich auch die Dekanate Tauberbischofsheim und Mosbach-Buchen beteiligten, erbrachte 8593 Euro

So verlief auch das Abladen an den verschiedenen Einsatzorten in Oradea und Brasov sowie in verschiedenen besonders armen Karpatendörfern problemlos. Überall wurden die Hilfsgüter mit großer Freude erwartet und die Ehrenamtlichen mit viel Dankbarkeit gastlich empfangen. Das glückliche Lächeln der Kinder in einem Kinderdorf gleich am ersten Tag ließ rasch die Strapazen der 1500 Kilometer langen Reise vergessen.

Finanziert wurden diese Transporte durch die großartige Spendenbereitschaft der Katholischen Frauengemeinschaften der Region Odenwald-Tauber sowie durch zahlreiche private Einzelspenden.

Die gespendeten und teils gezielt dazu gekauften Hilfsgüter wurden auf täglichen Rundfahrten verteilt: an die Caritas mit ihren verschiedenen Hilfsprojekten, an Sr. Renate, die sich besonders um behinderte Kinder, die Landpfarrer und die Armenviertel kümmert, an eine Behindertenorganisation, an Kinderheime, die Kinderklinik und an weitere soziale Einrichtungen.

Für viele deutsche Bürger ist es unvorstellbar in welch ärmlichen Verhältnissen viele Menschen in Rumänien heute noch, insbesondere in den selbst errichteten Hütten in den Armenvierteln – ohne Strom, Wasser und Heizung – leben. Wie glücklich sind die Kinder dieser wirklich Ärmsten der Armen, wenn sie auch nur ein Päckchen, oder sonst eine kleine Hilfe erhalten. In den Dörfern stehen viele Häuser leer, da die arbeitsfähigen Bewohner ins Ausland gehen, um ihren Lebensunterhalt dort zu verdienen.

Weniger Fachkräfte

Es gibt immer weniger Handwerker und Fachkräfte, ebenso verlassen auch immer mehr Ärzte das gebeutelte Land. Begonnene Neubauten an den Stadträndern zerfallen wieder, bevor sie fertiggestellt werden können. Auch neuere Fabrikgebäude stehen leer, da die Besitzer bereits weitergezogen sind in Länder, in denen die Arbeitslöhne noch geringer sind. In vielen Gesprächen sei immer wieder zum Ausdruck gekommen, wie sehr die Menschen darunter leiden, dass es immer noch nicht zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommt und sich dadurch an der Notlage vieler Menschen einfach nichts ändert.

Der Freundeskreis Oradea in Villingen bemüht sich bereits seit 27 Jahren mit seinen Hilfstransporten darum, dass die Menschen, die ihr landschaftlich so schönes Land lieben, in ihrer Heimat bleiben können und es wieder aufbauen helfen. Oft bedeutet die Auslandshilfe noch echte Überlebenshilfe.

Eine letzte Chance sehen manche Landsleute noch darin, dass sich ihr Land mit seinen vielen und reichen Kulturschätzen und seinen gastfreundlichen Menschen zunehmend auch für den Tourismus öffnet. irrk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019