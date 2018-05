Ein anstrengendes und nicht einfaches Jahr

Anzeige

Rosenberg.Der DRK-Ortsverein Rosenberg hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Aufschwung in seinen Vereinsaktivitäten genommen, wie in den vorgetragenen Berichten zur Jahreshauptversammlung, im Sportheim des TSV, deutlich wurde.

In seiner Begrüßung freute sich Vorsitzender Dirk Baumann über den guten Besuch der Mitglieder. In seinem Vorstandsbericht ging er auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein und zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Arbeit und die Gründung einer neuen JRK-Gruppe. In seinem umfangreichen Bericht erwähnte er verschiedene markante Themen. So wurde der vorhandene in die Jahre gekommene Einsatzbus durch ein neues Fahrzeug, einen Opel Vivaro mit kompletter Ausstattung, ersetzt. Weitere Themen waren die Durchführung der Blutspendeaktion, das Jugendrotkreuz sowie die alljährliche Haus-und Straßensammlung und die erfolgreiche Spendenaktion für das neue Fahrzeug. Zum Jahresende 2017 unternahmen die aktiven Mitglieder eine Ausbildungsfahrt nach Würzburg, um den dort stationierten Tunnelrettungszug der Deutschen Bundesbahn zu besichtigen. Sein abschließender Dank galt allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit sowie dem gesamten Vorstand für die geleistete kameradschaftliche Zusammenarbeit.

130 Einsatzstunden

Dem Bericht von Bereitschaftsleiter Pascal Rückheim, war zu entnehmen, dass die Bereitschaft des DRK-Ortsvereins im Rahmen von Sanitätsdiensten im vergangenen Jahr 2017 rund 130 ehrenamtliche Einsatzstunden bei verschiedenen Veranstaltungen in Rosenberg sowie den angrenzenden Gemeinden wie Ahorn und Ravenstein leistete. Auf die insgesamt in 2017 gefahrenen 28 Notfalleinsätze entfielen insgesamt 35 Stunden. So kam eine beachtliche Gesamtstundenzahl zusammen, was für einen kleinen Verein wie dem DRK-Ortsverein beachtlich ist, sagte Rückheim. Man könne deshalb behaupten, dass die Bürgerinnen und Bürger Stolz auf die Arbeit des DRK sein können. In der Vorschau auf das derzeitige Vereinsjahr wünschte sich Rückheim, dass bei den Fortbildungen und Übungsabenden weiterhin die Bereitschaft zu einer regen Teilnahme besteht.