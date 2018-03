Ein arbeitsintensives Orchesterjahr

Anzeige

Mit einer Reihe von Auftritten zu den unterschiedlichsten Anlässen und in verschiedensten Orten sowie insgesamt 49 Proben bilanzierte Dirigent Wolfgang Ehmann ein sehr erfolgreiches, aber auch arbeitsintensives Orchesterjahr. Mit dem Probenbesuch zeigte er sich zufrieden, sah aber auch noch „Luft nach oben“. Dank des Engagements der Spieler konnten neue Spielstücke eingeübt werden, es habe sich gezeigt, dass sich der Mut zu neuem und die praktizierte Einsatzbereitschaft lohnten.

Die Erfolge und das Echo bei den unterschiedlichsten Auftritten wie beispielsweise erstmalig bei der Erstkommunion in Götzingen oder bei dem „Help!“-Festival 2017 auf dem Lausenberg, beides Herausforderungen und Highlights zugleich, hätten das deutlich dokumentiert. So habe man neue Ziele anvisiert und umgesetzt, neue Ideen und Herausforderungen stehen an und warten darauf gemeistert zu werden. Vor allem habe man nach wie vor die Hoffnung, dass man für das Orchester doch neue und junge Spieler werde gewinnen können. So hoffe er auf weiterhin unermüdliches Engagement und wünschte allen Spielern immer viel Spaß beim Musizieren. Mit dem Dank an alle Musikanten, den Vorstand und alle Unterstützer der Orchesterarbeit schloss Ehmann sein Statement.

Unermüdlicher Einsatz

Vorsitzender Karl Jenninger zollte Wolfgang Ehmann Wertschätzung für seinen unermüdlichen Einsatz im wahrlich nicht immer einfachen Dirigentenamt. Es sei ihm gelungen, das Orchester auf ein beachtliches Spielniveau zu führen, so dass es heute die Erwartungen und Anforderungen bei den Auftritten zu unterschiedlichsten Events erfüllen kann. Für 20 Jahre Stabführung beim „Akkordeana“-Orchester zeichnete er Wolfgang Ehmann mit Ehrenurkunde und Dankpräsent aus und zollte ihm unter großem Beifall der Versammlung Dank und Anerkennung für zwei Jahrzehnte erfolgreiches Engagement und Orchesterarbeit.

Viele Aktivitäten

Mit Glückwünschen an den geehrten Dirigenten-Jubilar begann Ortsvorsteher Egbert Fischer sein Grußwort an die Versammlung und überbrachte dem Verein die Grüße des Bürgermeisters und des Ortschaftsrates. Er dankte „Akkordeana“ für alle Aktivitäten im Rahmen der Dorfgemeinschaft und nicht zuletzt auch für die Vertretung Götzingens nach außen. Er wünschte dem Verein alles Gute, möglichst bald Orchesternachwuchs und weiterhin viele erfolgreiche Auftritte.

Thilo Jaufmann bedankte sich bei Verein und Orchester namens des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ für die Mitwirkung bei dem Benefiz-Festival 2017 auf dem Lausenberg.

Abschließend dankte der Vorsitzende allen im Orchester und im Verein Engagierten für ihre Mitarbeit, sein Dank galt weiter der Stadt- und Ortschaftsverwaltung sowie allen Unterstützern. Mit seinem kurzen Ausblick auf die nächsten Aktivitäten und Ziele klang die harmonisch und sehr flott verlaufene Versammlung aus. jm

