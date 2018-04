„Ein effektives Rädchen“

Anzeige

Götzingen.Mit einem herzlichen Willkommen an die Schar der Teilnehmer eröffnete Vorsitzender Markus Biemer die Jahreshauptversammlung des Fotoclubs „Blende 8“ im Götzinger Vereinsheim. In seinem Jahresresümee verwies er darauf, dass im Berichtsjahr aus verschiedenen Gründen die Aktivitäten leider etwas geringer waren als in den Jahren zuvor.

Detailliert ließ er dann das Vereinsjahr passieren und ging dabei auf einige Unternehmungen wie die Mitwirkung an der alljährlichen Altenfeier, am fastnächtlichen Nachtumzug oder einer Clubwanderung ein.

Ortsgeschehen dokumentiert

Die Aufgabe der Dokumentation des Ortsgeschehens sei selbstverständlich wieder wahrgenommen worden, doch die Nutzung des Internetshops für die Bestellung von Bildern habe stark nachgelassen. Biemer schloss seine Ausführungen mit einem Appell für aktive Mitarbeit in der Zukunft und dem Dank für vielfältigen Einsatz und Unterstützung an die Ortschaftsverwaltung, die örtlichen Vereine sowie den Vorstand und die Mitglieder.