Ein eigenes Waschhaus steht als Nächstes an

Götzingen.Zu einem Informations- und Vortragsabend über das Waisenprojekt „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“ der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach hatte die Frauengemeinschaft Götzingen in die Pfarrscheune eingela-den. Dabei wurden die erwartungsvollen Besucher, welche die Vorsitzende Elisabeth Hell begrüßte, umfassend über die Historie und Entwicklung des überaus erfolgreich verlaufenden Kinderhilfe-Projekts informiert.

Im Jahr 1991 entstanden

Florian Bauer, Vorsitzender des Projektorganisationsteams, gab seinen Zuhörern zunächst einen Abriss über die Entstehung der Partnerschaft im Jahre 1991 – zunächst zwi-schen der Pfarrgemeinde Seckach und der Parish Bukuumi – und über die keineswegs immer problemlose, aber letztlich doch recht positive Entwicklung der Einrichtung. Man habe über die Jahre viele Erfahrungen – manchmal auch enttäuschende – machen müssen, so Bauer.

Dabei habe man die Erkenntnis gewonnen, dass man nur bei Berücksichtigung der dortigen Lebensgewohnheiten, des kulturellen Hintergrundes und der afrikanischen Mentalität ein solches Projekt erfolgreich unterhalten könne. Oft seien Geduld und Standhaftigkeit gefordert gewesen, immer wieder gab und gibt es unvorhersehbare Probleme auszuräumen. Doch man könne inzwischen feststellen, dass sich das Engagement und die Ausdauer lohnten. So werden derzeit rund 60 Waisen im Alter von etwa vier bis 18 Jahren versorgt und betreut. Sie wohnen in der Anlage, werden ernährt, gekleidet und ärztlich versorgt. Außerdem werde ihnen der Schulbesuch ermöglicht und eine berufliche Ausbildung. Sie bekämen somit eine Chance zur Selbstgestaltung ihres künftigen Lebens, die ihnen ohne diese Hilfe absolut verwehrt wäre. Daneben werde noch ein Kindergarten unterstützt, der ständig über 100 Kleinkinder betreue. Damit leiste also eine kleine Initiative durch direkte und gezielte Hilfe vor Ort wirkungsvolle und vor allem nachhaltige Entwicklungshilfe, erklärte Bauer. So wurde beispielsweise auch eine Pumpstation eingerichtet zur Wasserversorgung der Anlage. Das bedeute, dass dort erstmals Wasser aus der Leitung entnommen werden könne und nicht mehr aus der Zisterne entnommen beziehungsweise in Kanistern herangeschafft werden müsse. Von dieser Neuerung profitiere inzwischen auch die Dorfbevölkerung. Solche Maßnahmen bedeuteten eine große Herausforderung für die Verantwortlichen, aber letztlich fördere diese auch die Akzeptanz durch die Bevölkerung. Bauer verwies darauf, dass gerade auch in diesem Zusammenhang die Unterstützung des Vereins „HELP! Sommermärchen-Team“ mit den Fußballcamps für Kinder und Jugendliche mit über 500 Teilnehmern eine große Hilfe sei.

Bei dieser Gelegenheit dankte er auch allen Spendern – das Projekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden – und vor allem den Helfern, die sich immer wieder an den Hilfsexkursionen beteiligen und dabei auf eigene Kosten nach Uganda reisen. Bauer untermauerte seine Ausführungen durch Fotos, die kaum vorstellbare Lebensumstände der Menschen dort aufzeigten, aber auch die Lebensumstände in der betriebenen Anlage. Aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen vor Ort konnte er viele der angesprochenen Aspekte realistisch darstellen und auch vertiefen sowie die Fragen aus dem Kreis der Zuhörer kompetent beantworten. Abschließend wies er darauf hin, dass im Januar wieder eine größere Helfergruppe nach Uganda fliegen werde. Dann solle das in Angriff genommene „Projekt Waschhaus“ mit Spültoiletten, Duschen und Waschgelegenheiten, getrennt für Mädchen und Jungen, vorangebracht werden. Außerdem werde erneut ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche sowie erstmals ein Pokalturnier für Fußballvereine der Distrikts-Hauptstadt Hoima organisiert. Er bedankte sich abschließend für das Interesse und die Unterstützung des Projektes. Elisabetz Hell dankte ihm für die interessanten und aufschlussreichen Ausführungen und unterstrich diesen Dank mit einer Spende. jm

