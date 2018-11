Ein engagiertes Vorstandsteam geht von Bord

Hollerbach/Oberneudorf.Seine turnusmäßige Generalversammlung hielt der Kirchenchor Hollerbach/Oberneudorf im Pfarrheim in Hollerbach. Zuvor hatte der Chor den von Präses Johannes Balbach zelebrierten Gottesdienst musikalisch umrahmt.

In seiner Ansprache bedankte sich Pfarrer Balbach bei den Sängern sowie allen Verantwortlichen für deren Einsatz und den gelungenen Gottesdienstgestaltungen im vergangenen Jahr. Nach dem Abschluss der Messfeier wurden durch den Vorsitzenden Konrad Roos, Präses Johannes Balbach und dem Dirigenten Jochen Schwab langjährige aktive Chormitglieder mit Urkunden der Diözese Freiburg ausgezeichnet. Auszeichnungen erhielten Werner Hilbert für 20 Jahre, Alfons Beeser, Clemens Schölch und Adalbert Kessler für 25 Jahre. Für Chorleiter Jochen Schwab begann seine sehr erfolgreiche Dirigententätigkeit bereits von 1989 bis 1992 in Waldstetten. Danach übernahm er die Leitung des Kirchenchores Hollerbach/ Oberneudorf, wofür er ebenfalls eine Urkunde für 25 Jahre als Chorleiter erhielt. Wie Präses Balbach betonte, ist der musikalische Einsatz von Schwab eine Bereicherung für den Chor, die Gottesdienstbesucher, sowie der Kirchenmusik und die Gestaltung der Liturgie.

37 Chortreffen und viele Termine des Kirchenchores im vergangenen Jahr zeigen deutlich, dass der Kirchenchor eine sehr aktive und beliebte Gemeinschaft ist, so der Vorsitzende Konrad Roos in seinem Rückblick. Neben den langjährigen aktiven Mitgliedschaften erkenne man das auch daran, dass wieder zusätzlich aktive Sängerinnen und Sänger gewonnen werden konnten.

Einsatz und Kreativität

Einen besonderen Dank des Vorsitzenden Roos ging, auch im Namen des gesamten Chores, an den Chorleiter Jochen Schwab, dessen Einsatz und Kreativität wesentlich für die Singfreude und das gute musikalische Niveau verantwortlich seien. Jochen Schwab äußerte sich in seinem Resümee erfreut über die Ehrungen langjähriger Mitglieder und der treuen Sängerschaft aller Chormitglieder sowie das starke Gemeinschaftsgefühl. Die musikalischen Fähigkeiten wurden weiterhin ausgebaut und der Chor ist klanglich über viele Musikrichtungen hinweg sehr tragfähig. Er bat alle Sänger weiterhin aktiv für weitere Chormitglieder zu werben.

Nach sehr erfolgreicher 20- jähriger Tätigkeit beziehungsweise Verantwortung im Vorstand entschieden sich Konrad Roos als Vorstand, Alfons Beeser als dessen Stellvertreter und Paula Koller für weit über 20 Jahre als Verantwortliche für die Kasse und Schriftführerin nicht mehr zu kandidieren. Damit geht mit diesen Personen ein sehr engagiertes, erfolgreiches und beliebtes Team von Bord, welche über die vielen Jahre hinweg maßgeblich für die gute Entwicklung des Chores beigetragen hat.

Aktivität und Leistung

Konrad Roos und Alfons Beeser zeigten in der Zeit ihrer Vorstandschaft eine beeindruckende Aktivität und Leistung mit vielen gelungen Highlights für den Chor. Singspiele wie „Jona“ oder „Der Weihnachtsnarr“, Ausflüge nach Straßburg ins Elsass und nach Assisi, oder an den Gardasee, Verona, Lago d’Iso und an den Bodensee, nach Sigmaringen sowie Beuron und eine beeindruckende Ungarnreise sind dafür nur einige Beispiele. Viele gut organisierte Wanderungen in nah und fern, Besuche von Klöstern in Maulbronn, oder Bad Wimpfen und Stift Neuburg in Heidelberg. musikalische Höhepunkte wie die Aufführung der Hefner Messe zusammen mit dem Walldürner Kirchenchor, Seelsorgeeinheitsfeste, Dekanatstage oder Singen mit anderen Chören sowie die Gestaltung und Planungen von Einweihungen, Geburtstagsständchen, Jahresfeiern, Rückblicke und natürlich die Unterstützung bei allen kirchlichen Festen. Nicht zu vergessen sind hierbei die hervorragenden Picknicks bei vielen Aktivitäten, welche inzwischen für die Chorgemeinschaft nicht mehr wegzudenken sind.

Paula Koller hat in dieser Zeit all diese Aktivitäten der Vorstände mit einer erfolgreichen Kassenführung mit sehr viel Einsatz und Ausdauer unterstützt, die Kassengeschäfte vertrauensvoll verwaltet und sich in die Vorstandschaft eingebracht. Zusätzlich wurden Zuschüsse organisiert und Projekte, wie z.B. die Singspiele mit viel Engagement mitabgewickelt.

Dankesworte und Präsente

Präses Balbach, Jochen Schwab und der gesamte Chor drückten mit Dankesworten und Präsenten ihre Anerkennung für diese sehr gut geleistete ehrenamtliche Arbeit aus. Dieser Dank galt ausdrücklich auch dem Partner und den Partnerinnen der scheidenden Vorstandsmitglieder ohne deren aktive Unterstützung das sicherlich so nicht möglich gewesen wäre. Als zusätzliches Dankeschön sang der Chor das Sabath Gebet aus dem Musical „Anatevka“ an die scheidenden Vorstandsmitglieder. Nach den präsentierten Vorschlägen wurde in der von Pfarrer Balbach geleiteten Wahl neue Vorstände und Verantwortliche einstimmig gewählt: Als Vorstand trägt nun Friedbert Röckel mit dessen Stellvertreterin Erika Schnorr die Verantwortung für den Chor. Für die Kasse konnten Beate Häfner und als Schriftführerin Carolin Roos gewonnen werden. Die Aufgaben des Notenwartes liegen nach wie vor in den bewährten Händen von Christa Noe-Schwab sowie die Funktion des Beisitzers bei Erika Kemmerer. Susanne Schwab fungiert weiterhin erfolgreich als Kassenprüferin und wird nun unterstützt von Diane Henk.

Friedbert Röckel, als neuer Vorsitzender, bedankte sich bei dem bisherigen Team mit lobenden Worten und persönlichen Präsenten. Es sei schwierig in solch große Fußabdrücke zu treten, das gesamte Team werde den Chor aber in dem bisherigen Sinne sicherlich weiterführen. Clemens Schölch richtete als Vertreter der politischen Gemeinde seinen Dank an das bisherige und neue Team, sowie an den gesamten Chor für deren Einsatz. Er freue sich sehr und es sei nicht selbstverständlich dass eine kleine Gemeinde einen solch aktiven und guten Chor aufweisen könne. Wbe

