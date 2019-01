„Ein fleißiger, begabter Tausendsassa“

Heidersbach.Die Jahresabschlussfeier des VfB Heidersbach ist die alljährliche „Dankeschön-Veranstaltung“ des Vereins an all diejenigen, die im Jahreslauf dafür Sorge tragen, dass der Spielbetrieb und alle weiteren Angebote aufrechterhalten werden können. Ein Höhepunkt des Abends sind dabei stets die Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Mitglieder auf Verbands- und Vereinsebene. Eine besondere Herausforderung im abgelaufenen Jahr war die Renovierung des Dusch- und Kabinentraktes im „Hällele“, die neben vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden auch Investitionen in Höhe von 80 000 Euro erforderlich machte.

Es war eng im Vereinsheim „Hällele“, als Achim Rhein die VfB-Familie begrüßte, um den vielen Helfern zu danken. Besonders beim äußerst personalaufwendigen Sportfest im Sommer seien viele Helfer im Einsatz und man sei stolz darauf, dieses nach wie vor im Rahmen eines Zeltfestes feiern zu können, so Rhein. Ein besonderer Dank galt Bürgermeister Thorsten Weber sowie dem gesamten Rathausteam für die ideelle und materielle Unterstützung während der Umbauphase im „Hällele“.

Freiwillig und ohne Mandat

Rhein und sein Stellvertreter Guido Zilling nutzten eingangs die Gelegenheit, um Barbara und Erich Münch für ihr jahrzehntelanges Wirken im und um das Vereinsheim herum zu danken. Sie besorgen die Getränke für das Sportheim, nehmen vor und nach jeder Veranstaltung den Getränkebestand auf und wieder ab und erledigen die anstehenden Abrechnungen. Sie fungieren als Thekenpersonal und bestücken die Verkaufshütte am Sportplatz bei allen Heimspielen mit Getränken. Unzählige Stunden ihrer Freizeit haben sie so zum Wohle der Heidersbacher Vereine aufgebracht und das Ganze auf freiwilliger Basis ohne ein gewähltes Mandat. Die Anwesenden schlossen sich dem Dank bereitwillig an und quittierten dies mit langanhaltenden und stehenden Ovationen.

Dem Vorsitzenden des Fußballkreises Buchen, Klaus Zimmermann aus Rosenberg, war es nach einem gemeinsamen Abendessen vorbehalten, den Ehrungsreigen zu eröffnen. In einem interessanten Kurzreferat beleuchtete er zunächst die aktuellen Herausforderungen beim Badischen Fußballverband (BFV) und beim Fußballkreis. Themen waren die Zukunft der Ballsportarten, die Problematik bei den Schiedsrichtern sowie das Leitbild und die Aktion „selbstFAIRständlich“ des BFV. Respekt, Toleranz und Fairplay seien angesagt auf den Fußballballplätzen der Region, war sein Appell.

Verdiente Spieler und Mitglieder

Für ihre zehnjährige Aktivität als Spieler beim VfB erhielten Robert Jenske, Manuel Vetter und Hendrik Wittwer die Spielerehrennadel des BFV. Aufgrund seiner zwanzigjährigen Aktivität wurde Daniel Sauer mit der Spielerehrennadel in Gold ausgezeichnet. Achim Rhein erhielt für seine Funktionärstätigkeiten die Verbandsehrennadel in Gold. Rhein und sein Stellvertreter Zilling zeichneten danach Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue aus. Für 20-jährige passive Mitgliedschaft erhielten Jasmin Öztürk und Erich Schwarz die Vereinsehrennadel in Bronze. Die Ehrennadel in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft überreichten sie an Norbert Blatz, Tobias Bötzel, Torsten Heck, Jürgen Reimold, Patrick Rhein und Dieter Korinek. Für ihre 40-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Alois Hemberger (Limbach), Doris Lutz, Irmgard Münch und Tristan Schulz mit der Vereinsehrennadel in Gold ausgezeichnet. Eine Ehrenurkunde erhielten Hermann Sauer und Horst Wursthorn, die dem VfB seit 60 Jahren die Treue halten. Eine Tradition ist weiterhin die Ehrung aktiver Spieler für ihre Spieleinsätze im Seniorenbereich. Stefan Graf bringt es hier auf 350 Spiele, Patrick Rhein auf 300, Marcel Huber auf 250, Christian Hemberger, Manuel Vetter und Lukas Schulz auf 200. Als Lohn gab es die entsprechend gravierten Zinnbecher. Zum Abschluss des offiziellen Teils wurden dann noch die die „guten Seelen“ in Hintergrund (Annika Rhein, Nadine Scheuermann-Lipski, Thomas Hemberger und Simon Knotz) mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht.

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier wurde dem langjährigen Vorsitzende Rhein eine nichtalltägliche Auszeichnung zu Teil. Er erhielt im Laufe des Abends für sein überdurchschnittliches Engagement im Ehrenamt aus den Händen von Bürgermeister Thorsten Weber die Landesehrennadel. Da die Vorbereitungen zur Ehrung streng vertraulich verliefen und neben dem Bürgermeister und dem Ortsvorsteher nur zwei Mitglieder des VfB-Vorstands von der Auszeichnung wussten, erwischten die Verantwortlichen den Vorsitzenden sprichwörtlich „auf dem falschen Fuß“. Er hatte zunächst keinen blassen Schimmer, um wen es ging, als Bürgermeister Weber entgegen dem Protokoll das Wort ergriff und zu seiner Laudatio ansetzte.

Auch in der Politik aktiv

„Was wäre Heidersbach ohne den VfB und was wäre der VfB ohne seinen Vorsitzenden Achim Rhein?“, fragte der Bürgermeister in die Runde, um sodann die Funktionen Rheins in den vergangenen 35 Jahren zu beleuchten. Im Jahr 1983 übernahm er das Amt des Jugendleiters, parallel dazu fungierte er als Jugendtrainer und später auch als Spielertrainer der ersten Mannschaft. 1998 übernahm er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und 2006 beerbte er Werner Sauer und wurde zum Vorsitzenden des größten örtlichen Vereins gewählt. Darüber hinaus ist er seit 1982 Mitglied im Elferrat der FG „Dick Do“ und bringt sich seit drei Wahlperioden im Ortschaftsrat mit ein.

„Achim Rhein macht einfach die Arbeit, die anfällt, und die macht er mehr als gut! Er ist ein Tausendsassa, fleißig und sympathisch, den Menschen zugewandt, vielseitig interessiert und vielfältig begabt. Begabungen, die er zum Wohle der örtlichen Vereine und insbesondere des VfB Heidersbach einsetzt“, brachte es der Bürgermeister auf den Punkt und überreichte dem Jubilar unter stehenden Ovationen die Ehrennadel des Landes-Baden-Württemberg.

Dem Dank und den lobenden Worten des Bürgermeisters schloss sich Ortsvorsteher Alois Hemberger gerne an und bezog in seinen Dank auch ausdrücklich Roswitha Rhein, die Ehefrau des Geehrten, mit ein, die ihren Mann in all seinen Ehrenämtern unterstützt und ihm den nötigen Freiraum dazu gibt. von

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019