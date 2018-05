„Ein großer Gewinn für die Schulfamilie“

Anzeige

Große Erleichterung

Die in Hainstadt zu Beginn des Schuljahres vorhandene Unsicherheit wich spätestens in der Adventszeit großer Erleichterung und Vorfreude: Mit Wirkung zum 24. November wurde Miriam Englert-Hanak zur Schulleiterin bestellt.

Grund genug, sich mit ihrer Vita zu beschäftigen: Nach dem Lehramtsstudium und beiden Staatsexamen trat sie 2004 ihre Anstellung an der Grund- und Hauptschule Hardheim an und übernahm drei Jahre später die Leitung der Grundschule Rippberg mit Außenstelle in Gottersdorf. „Mit viel Elan und Engagement“ sammelte sie dort zahlreiche pädagogische und menschliche Erfahrungen, durch die sie auch für die sich stetigen Wandel befindliche Bildungslandschaft bestens gerüstet sei. „In Hainstadt treffen diese Kompetenzen auf eine aufgeschlossene Elternschaft, einen verantwortungsbewussten Schulträger und ein engagiertes Kollegium“, hielt Frey fest. Seine Rede mündete in das vergnügliche, durch die Schüler dargebotene Lied „Der Löwe schläft heut’ nacht“, ehe Bürgermeister Roland Burger für den Schulträger sprach. Der Schule sprach er die Rolle der „neben der Familie wichtigsten Institution der Gesellschaft“ zu – so werde in einem Schulgebäude nicht nur gelebt und gelernt: Zahlreiche Erinnerungen aus diesem Lebensabschnitt seien das „Salz in der Suppe“ und die Fußnote vieler Biographien.

Mit Miriam Englert-Hanak begrüßte er in Hainstadt eine erfahrene Pädagogin, „die ihre vorige Wirkungsstätte so sehr prägte wie Klaus Gramlich diesen Ort“.

Ortsvorsteher Bernd Rathmann attestierte der Grundschule Hainstadt eine hohe Zukunftsfähigkeit, die der „Neuen“ zahlreiche Spielräume schenke und überreichte ein Buchpräsent.

Nach einem schnellen Tanz der Schüler vertrat Monika Schwarz als geschäftsführende Schulleiterin die Buchener Schulen und verglich die Aufgaben eines Schulleiters mit denen eines Kapitäns, der Richtungen vorgibt, den Tiefgang auslotet und die Truppe motiviert.

Schuldekan Robert Schmeiser gab Miriam Englert-Hanak die Kraft für neue Wege und die Gelassenheit zum Finden dienlicher Kompromisse mit, ehe er seine Segenswünsche in ein gemeinsam angestimmtes Lied verpackte.

Elternbeiratsvorsitzende Dorothea Rathmann hob die Dankbarkeit und Freude aller über die verhältnismäßig rasch erfolgte Neubesetzung der Stelle hervor. Im Namen des Kollegiums stützte Lehrerin Martina Braun ihre Ansprache darauf, dass „jeder Zug eine Lokomotive benötigt und jede Schule eine gute Führung“.

Gutes Miteinander

Vor dem Empfang nutzte Miriam Englert-Hanak die Gelegenheit, um ihre Freude über die gute Atmosphäre an der Grundschule Hainstadt zu bekunden. Gleichsam dankte sie ihrer Familie und zahlreichen Weggefährten für die Rückendeckung, die ihr den Neubeginn persönlich erleichterten und wies auf Faktoren hin, die eine gute Schule ausmachten: Menschliche Wertschätzung, einen Wohlfühlfaktor, ein gutes Arbeitsklima, ein gutes Miteinander und eine hohe Identifikation der Schulfamilie mit „ihrer“ Schule. All das finde sie in Hainstadt.

