Ein kleines Orchester ist das erklärte Ziel

Musik liegt in der Luft: Die neu gegründete Bläsergruppe der Grundschule Hainstadt probt seit kurzer Zeit und umfasst 13 Kinder.

Hainstadt. Die Bläsergruppe versteht sich als Kooperation mit der städtischen Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen und findet im Rahmen des landesweiten Förderprogramms „Klassen musizieren“ statt. Über die Hintergründe sprachen die Fränkischen Nachrichten mit Rektorin Miriam Englert-Hanak und stellvertretendem Musikschulleiter Alexander Monsch.

„Die eigentliche Initiative kam von den Eltern“, erinnert sich Miriam Englert-Hanak, die daraufhin den Kontakt zu Alexander Monsch suchte und gemeinsame Möglichkeiten auszuloten begann. „Immerhin geht es darum, den Kindern so früh wie möglich zu zeigen, dass gemeinsames Musizieren im Ensemble und das Erlernen von Instrumenten viel Spaß machen kann“, erklärt sie, während Alexander Monsch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommt: „Durch den Zuschuss der Landesregierung sind wir preiswerter als eine Musikschule – und niemand muss seine Kinder fahren oder abholen, weil der Unterricht im Schulhaus stattfindet“, schildert er.

In diesem Klassenzimmer üben sich die Dritt- und Viertklässler nun eifrig an Blasinstrumenten und lernen mit von der städtischen JMK-Musikschule Buchen zur Verfügung gestellten Instrumenten die Eigenheiten und das Spielen von Querflöte, Posaune, Trompete, Waldhorn und Euphonium kennen. „Zuerst war es wichtig, dass jedes Kind sich gemeinsam mit seinen Eltern für ein passendes Instrument entscheidet – es bringt nichts, wenn man den Kindern ein Instrument ‚auf das Auge drückt’, denn der Spaß ist ganz wichtig und macht viel aus. Was die Kinder gern machen, das hat mehr Erfolg!“, betont Miriam Englert-Hanak. Vorläufig probt jede Instrumental-Kleingruppe einzeln, wobei mit der Zeit ein gemeinsames Projekt ins Visier genommen wird: „Es ist ein kleines Orchester angedacht, in dem alle Kinder gemeinsam spielen“, verrät Alexander Monsch und spricht von einem „Abschlusskonzert“ an einem der letzten Schultage vor den Sommerferien im nächsten Jahr.

Sehr motiviert

„Die Kinder sind mit großem Engagement dabei und durchweg sehr motiviert“, freut er sich und lobt die Aufmerksamkeit der jungen Musikanten sowie die Bereitschaft der Grundschule Hainstadt zur Schaffung dieses zweimal pro Woche an frühen Nachmittagen stattfindenden „Talentschuppens“ für Kinder: „Es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass eine Schule ein solches Angebot mitträgt und sich die Lehrer dafür einsetzen – es wäre sehr schön und sicher im Sinne aller, wenn sich das Angebot etabliert und weit über dieses Schuljahr hinaus stattfindet!“, merkt der Fachbereichsleiter für Blasinstrumente an.

Rektorin Englert-Hanak lässt noch eine Hoffnung anklingen: „Vielleicht entdeckt das eine oder andere Kind über unsere Bläsergruppe ja ein neues Hobby und einen ganz persönlichen Zugang zur Musik, um später tatsächlich in einer Kapelle oder einem Gesangverein Mitglied zu werden“, sagt sie zum Ende des Gesprächs.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018