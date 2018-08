Ein Künstler aus Berufung und mit Leidenschaft

Anzeige

Zeh überrascht mit zum Teil großformatigen und mehrteiligen Wandbildern. Die in Mischtechnik ausgeführten Arbeiten sind aus mehreren Schichten aufgebaut, die wiederholt bearbeitet wurden, um tiefere Farbebenen freizulegen. „Dadurch ergibt sich eine neue Gliederung des Bildes“, stellt Werner Zeh fest. Mehrere Reisen nach Vietnam in den vergangenen vier Jahren inspirierten ihn zu einer Bilderserie mit Wandreliefs. Davor hatten ihn Aufenthalte in Griechenland, Afrika und Asien zu Bilderserien angeregt.

Werner Zeh wurde in Heidelberg geboren und erhielt an der Freien Kunstschule in Mannheim eine umfassende Ausbildung. Als kunstinteressierter Jugendlicher trampte er mit dem Rucksack durch fremde Länder.

Damals wie heute war und ist sein Skizzenbuch dabei. „Wer achtsam reist und sich mit Respekt und Offenheit auf andere Kulturen einlässt, öffnet neue Türen des Bewusstseins.“ Die skizzierten Eindrücke fließen im heimischen Atelier im Buchener Industriegebiet in seine abstrakten Gemälde ein.

Kunst in die Region gebracht

Im Jahr 1976 eröffnete Werner Zeh mit seiner Frau Barbara die „Kleine Galerie“, das erste Forum für zeitgenössische Kunst im Neckar-Odenwald-Kreis. So positionierte er die Kunst in der Region.

Heute ist sein Wohnhaus als eine Art Atelierhaus ein Ort der Begegnung für Künstler und Kunstinteressierte. Nach 1995, als seine Berufstätigkeit an der „Fachschule der Bundeswehr für Erziehung und Wirtschaft“ in Darmstadt zu Ende ging, konnte sich Werner Zeh intensiver seiner künstlerischen Arbeit widmen. Werner Zeh ist Mitglied im Künstlerbund Rhein-Neckar, im Berufsverband Bildender Künstler Heidelberg (BBK) und der Heidelberger Künstlergruppe 79. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland machten ihn überregional bekannt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Folgende Auszeichnungen wurden ihm zuteil: Preisträger der Orthodoxen Akademie von Kreta; Preis des Verlages Eugen Diederichs, Köln; Arthur-Grimm-Preis des Neckar-Odenwald-Kreis – zweiter Preis; Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und die Verdienstmedaille der Stadt Buchen.

Mit seinem Einsatz im Kuratorium der Bürgerstiftung in Mosbach und als Ehrenbürger von Achibenjong in Ghana unterstützt er soziale Projekte. Doch trotz aller Liebe zur Kunst steht die Familie an erster Stelle. Barbara und Werner Zeh freuen sich über zwei Kinder und vier Enkelkinder.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018