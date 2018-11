Ein musikalisch-literarisches Abenteuer

Die außergewöhnliche Formation um Burkard Maria Weber wagte Grenzgänge in ein „CelloLand“ voller Rhythmik und Emotion – umrahmt von erlesener Lyrik.

Buchen. Unter dem Motto „Time Passengers“ (Zeitreisende) bot die Gruppe „CelloLand“ ein weitgefächertes Programm aus Werken von Erik Satie, Gabriel Fauré und Jimi Hendrix bis zu Eigenkompositionen Burkhard Maria Webers. Dazu rezitierte Ensemblesängerin Karien Anna Weber gekonnt, nachdenklich und humorvoll Gedichte von Heinrich Heine, Mascha Kaléko und Kurt Tucholsky.

Auch wenn der Titel ein nachdenkliches „Kammerspiel“ vermuten ließ, kam durch die Vorführung ein Konzert ganz anderer Art zustande. Denn bei einer so klein besetzten Formation konnten die Abonnenten der „Buchen in Concert“-Reihe im Joseph-Martin-Kraus-Saal am letzten Freitagabend vorher nicht wissen, mit wie viel rhythmischer Energie, Gefühl und Vielstimmigkeit „CelloLand“ mit Eigenkompositionen und klassischen Arrangements beeindrucken würde.

Sanfter Auftakt

Im sanften Auftakt zum Konzert – „Song for a Blue Sky“ - folgte auf die ersten zart gezupften Töne des Cellos ein schmissig-aufmunterndes Thema, das die Zuhörer über einen verlassenen Highway mit ausschweifendem Blick schweben ließ. Nicht nur hier waren die Musiker imstande wie selbstverständlich zwischen Jazz, Pop, Neuer Musik, Lyrik und klassischen Werken, auch innerhalb weniger Takte, zu wechseln. Obwohl das Auftaktstück vorerst „nur“ klassisches Cello, Gitarre und Kontrabass aufbot, war das Erlebnis schon hier mehr als das, was man als ein Konzert im konventionellen Sinne bezeichnen kann. Zu experimentell, wandlungsfähig und beziehungsreich waren die Einfälle des cellospielenden Komponisten und seiner Bandkollegen.

Wie Alexander Lützke (klassische Gitarre) am Anfang erläuterte, ist ein wesentliches Merkmal der Kompositionen von Burkard Weber der Wechsel zwischen einem lyrischen und einem stark rhythmischen Stil. Am Anfang des Konzerts und nach der Pause waren genau diese Wechsel im „Song for a Blue Sky“ und besonders bei „Route 44“ ein wichtiges Form- und Stilelement. Bei letzterem wollte man treibende Rock-Klänge dem Sound von Ricky Springfield oder Bryan Adams zuordnen. Damit nicht genug, kamen Flamenco-Einwürfe, kraftvolle Tanzrhythmen und ein Zitat vom „Rosaroten Panther“-Thema dazu. Dennoch: durch das energische Anfangsthema, das am Ende zurückkehrt, präsentierte der Komponist das Stück doch als sein eigenes, das zeitgleich wie ein Bekenntnis für Inspirationen jeglicher Couleur wirkt.

Auch in dem Stück namens „No Name“ waren Einfälle des Komponisten aus verschiedenen Stilrichtungen (auch mit Steel-Guitar-Klängen) zu einem überzeugenden Ganzen zusammengeführt. Denn das Anfangsthema kam am Ende wieder und so wurde die rhythmisch freie Improvisation wieder in den wiegenden Rhythmus der Ballade zurückgeführt.

In allen Werken war der singende Ton und die grazile Technik des entspannt wie konzentriert spielenden Cellisten bei stets geschlossener und eng geführter Begleitung seiner Mitstreiter Michael Heise (E-Bass/Kontrabass), David Mette (Schlagzeug) und Alexander Lützke (Gitarre) ein Genuss. Bei gleich zwei Jimi-Hendrix Cover-Titeln sowie zwei Werken des Cellisten konnte Karien Anna Weber ebenfalls glänzen. Gekonnt wie ausdrucksstark fügte sich die Sopranistin in die Neuinterpretationen der legendären Stücke von Jim Hendrix („Purple Haze“ und „Little Wing“) mühelos als Frontsängerin in das Quartett und verlieh den Texten Frische, Klarheit und Gefühl.

Mehrschichtiges Geflecht

Mit seinem eigenen Werk „Jardin de L’Écureuil“ (Garten des Eichhörnchens) erklang zum ersten Mal im Programm das E-Cello. Dabei entwarf der Cellist mit dem Schlagzeuger ein mehrschichtiges Geflecht an rhythmisch-polyphonen Linien, Echoeffekten und chaconne-artigen Ostinato-Linien. Besonders in Erinnerung blieb das große Klangvolumen, das von nur zwei Instrumenten erzeugt wurde. Dabei ertönten perkussiv und kraftstrotzende Ausbrüche, und alles an Klangmöglichkeiten wurde aus dem verstärkten Instrument herausgeholt. Die bekanntesten Werke im Programm waren die Zugabe von Camille Saint-Saëns (Der Schwan“), drei der ursprünglich für Klaviersolo komponierten Gnossiennes von Erik Satie (1866-1925), davon eine als Zugabe, und „Après un rêve“ von Gabriel Fauré (1845-1924), allesamt romantische Werke mit lyrischen und zarten Zügen, die wie Balsam auf die Seele der Zuhörer wirkten.

Als Rundbogenspezialist kam Weber besonders zur Geltung mit dem flexiblen Bogen in einer bravourösen Vorführung seiner „Haydn-Kadenz“. Mit dem stark aufspielenden Schlagzeuger David Mette vollführten beide im Dialog und auf Augenhöhe alle Wandlungen der Neuinterpretation der Haydn-Kadenz im Quartett kongenial.

Besonders in Erinnerung bleibt das „Feel it“, das wie eine einzige Welle von Empfindung wirkte und so dem Titel Rechnung trug. Boléro-artig entfaltete sich eine Ostinato-Figur mit Loop-Effekten. Kurz flackert „Lucy in the Sky with Diamonds“ als Zitat auf. Über das Werk und sein Stil verrät der Komponist nur so viel: „Schreibe ich meine Musik für mich oder für mein Publikum? Sind Fantasie und Sehnsüchte Ziel und Ausgangspunkt meiner Klänge? Liegt der Schlüssel zu meinen Kompositionen vor allem im Klang? Diese Fragen will ich nicht beantworten – Feel it.“

Emotionen dank der Afführung von „CelloLand“ in Musik und Text so unmittelbar nachempfinden zu können, ist die einzigartige Visitenkarte dieses Ensembles und seines Leiters Burkard Maria Weber. Und so wurde ein nachdenklicher wie von intensiven Gefühlen begleiteter Cross-Over-Abend am Ende mit langem Applaus belohnt.

