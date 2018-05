Ein musikalisches Menü wird serviert

Anzeige

Götzingen/Rinschheim.Das ganz eigene Fluidum der Festival-Premiere 2017 auf der Limesanlage am Lausenberg in Rinschheim hallt bei vielen Besuchern heute noch nach, wie das Echo auf die Ankündigung der Neuauflage dokumentiert. So erwarten also offensichtlich die Festival-Anhänger ebenso wie der Veranstalter „Help! Sommermärchen-Team“ und die Organisatoren am 1. und 2. Juni auf dem so idyllisch gelegenen Areal beim zweitägigen Open-Air-Event „Help! Festival 2018“, sicher wieder das Festival des Jahres zu sehen, erneut ein erlebenswertes Benefiz-Event und hoffen dabei natürlich ganz besonders, dass der Wettergott auch wieder so toll mitspielen wird wie im vergangenen Jahr. Und sie dürfen sich dabei zu Recht freuen auf ein vielseitiges Musikprogramm, dargeboten in der besonderen Atmosphäre einer außergewöhnlichen Konzert-Halle, eben in Gottes freier Natur.

Acht erfolgreiche heimische Bands, quasi drei Musiker-Generationen, werden den Besuchern ein musikalisches Menü servieren, das bestimmt die sicher vielseitigen Erwartungen der Besucher von jung bis alt erfüllen wird – und das von Unterhaltungsmusik über Rock und Pop bis zu Heavy Metal. Am ersten Event-Tag wird nach dem Soundcheck (ab 18 Uhr) zunächst „Nazca groove rock“ (20 Uhr) eine rockige Vorspeise servieren, gefolgt von „The Bricks“ (ab 21.50 Uhr) als Hauptspeise und „Until Riot“ (ab 24 Uhr) als recht nachhaltiges Dessert.

Und auch das Musikmenü des zweiten Festival-Tages hat Interessantes zu bieten und lässt Vorfreude aufkommen. Nach dem gegen 15 Uhr beginnenden Sound-Check erwartet die Besucher zum Einstieg „Grandma’s Nightmare“ (ab 17 Uhr). In der weiteren Folge werden danach „Akkordeana“ (ab 18,30 Uhr), „Hammers Bold“ (ab 19.45 Uhr), „Black Shuck“ (ab 21.30 Uhr) und ab 24 Uhr „Bullets“ eine packende Menüfolge servieren. Alles in allem also dürfen sich die Festivalbesucher auf ein vielfältiges Spektrum recht unterschiedlicher Musik-Genres freuen, also auf ein Konzerterlebnis der ganz besonderen Art.