Rinschheim/Freiburg.Eine bedeutende, aus Rinschheim stammende Persönlichkeit begeht am heutigen Freitag ihren 90. Geburtstag: der langjährige Generalvikar Dr. Otto Bechtold, dessen Biographie eng mit dem Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg verbunden ist. Bechtold leitete von 1988 bis 2003 über 15 Jahre lang die Diözesanverwaltung.

Dabei blieb der Geistliche immer ein „Seelsorger aus ganzem Herzen“, der viel dazu beigetragen hat, „dem Erzbischöflichen Ordinariat und damit der Verwaltung ein menschliches Gesicht zu geben“ wie ihm der frühere Erzbischof Robert Zollitsch bei seiner Verabschiedung bescheinigte.

Mit seiner Heimatgemeinde und seinen Verwandten in Rinschheim ist der Jubilar bis heute verbunden. Otto Bechtold, am 20. April 1928 in Rinschheim geboren, begann nach Vikarsjahren in Mannheim und Lörrach sowie der Promotion zum Dr. theol. 1958 seine Tätigkeit als Ordinariatssekretär im Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg. Zwei Jahre später wurde er zum Ordinariatsrat berufen.