Ein Stück Musikgeschichte in der Stadthalle

Buchen.Das legendäre Woodstock-Festival feiert 2019 sein 50-jähriges Jubiläum. Und bei „Woodstock The Story - Das Rockmusical“ können Zuschauer das Lebensgefühl dieses Festivals und der Flower-Power Generation noch einmal live erleben. Am Sonntag, 24. März, kommt das Musical um 18 Uhr nach Buchen in die Stadthalle.

Es war der Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung der US-amerikanischen Hippie-Kultur: das Woodstock Festival. Es begann am 15. August 1969 mit Folk-Sänger Richie Havens und endete am 18. August, als der geniale Jimi Hendrix die Zuschauer unter anderem mit seinem „Hey Joe“ auf den Heimweg schickte. Drei Tage voller Musik im Zeichen der Liebe und des Friedens auf einem 2,4 Quadratkilometer großen Farmgelände in Bethel im US Bundesstaat New York. Eine halbe Million Menschen pilgerten zu dem berühmten Open-Air-Event, das die Welt veränderte und 50 Jahre später noch immer unvergessen ist.

„Woodstock The Story“ versetzt auf elektrisierende Weise die Zuschauer zurück in diese Zeit, in der Rockmusik eine neue Dimension fand. Die Musiktheaterinszenierung erzählt von Menschen, die nicht ahnten, dass sie gerade Musikgeschichte schrieben, von Idealen und Ideologien, von Wünschen und Träumen und von den Kontrasten in der Gemeinschaft. Leadsänger des Rockmusicals sind der holländische Rocksänger Martin van der Starre, der in „Jesus Christ Superstar“ und „We Will Rock You“ brillierte, und der eindrucksvolle Vokalist und Gitarrist Thomas Meeuwis. Zusammen mit Muriel te Loo, laut Veranstalter die „Janis Joplin der Niederlande“, und der sechsköpfigen Liveband unter Leitung von Matthijs van Noort, sorgte die Gruppe bereits im vergangenen Jahr für viele begeisternde Auftritte. „Woodstock The Story“ vereint Menschen aller Generationen, die für drei Stunden den Hippie-Spirit im Herzen, die Rockmusik in den Ohren und die Blumen in den Haaren leben wollen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019