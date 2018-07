Ein Stück vom Bauland wurde erwandert

Anzeige

Hettingen.Im Jubiläumsjahr 50 Jahre Heimatverein veranstaltete der Vorsitzende des Jubelvereins Gundolf Scheuermann die achte Zwölf-Stunden-Wanderung. Was 2011 mit 35 Wanderern begann, mit einer Wegstrecke von 35 Kilometer, hat mittlerweile die doppelte Teilnehmerzahl erreicht bei einer Wegstrecke von 46 Kilometer.

Die Veranstaltung ist längst zu einem Geheimtipp geworden, denn neben der Ertüchtigung wird immer viel Geschichte der Umgegend vermittelt. Ging es in den ersten Jahren mehr in den Odenwald, so war diesmal das Bauland, das Grünkernland daran, durchstreift zu werden. Wie immer war der Start morgens um 6 Uhr nach dem „Ave Maria“-Läuten vom Gasthaus „Wanderlust“ aus. Zuvor empfingen die Teilnehmer neben dem T-Shirt, das mit dem Wandermotto „You’ll Never Walk Alone“ bedruckt ist, Getränke und Traubenzucker-Dragees.

So ging es in Richtung Rinschheim hinauf zur Muttergotteskapelle am Bubenrat, wo Gundolf Scheuermann die Begrüßung vornahm und den weiteren Tagesverlauf bekannt gab. Weiter ging es dann hinüber zum Lausenberg, wo ein Teilstück des römischen Grenzwalls bestaunt wurde. Zielstrebig steuerte man Altheim an, wo Ortsvorsteher Hubert Mühling dann eine kurze Führung bei den Grünkerndarren vornahm. Bei noch angenehmen Temperaturen erreichte man den Kudacher Hof, wo bereits das vom Logistikteam Sabine Scheuermann, Marco Hartmann und Harald Kreuter vorbereitete Frühstück eingenommen wurde. Hier erläuterte Hubert Mühling in seiner Eigenschaft als Besitzer des Hofes und gleichzeitig Ortsvorsteher von Altheim viel Wissenswertes.