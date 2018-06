Anzeige

In Hettingen ist etwas ganz Besonderes entstanden. Am Sonntag wird das Eiermann-Magnani-Haus, das sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem Museum gewandelt hat, eingeweiht.

Hettingen. Bei der Pressekonferenz gestern im „Lindensaal“ in Hettingen zeigten sich die Verantwortlichen sichtlich mit dem Ergebnis zufrieden. „Wenn die richtigen Leute am richtigen Ort am gleichen Strang ziehen, entsteht etwas Außergewöhnliches“, freute sich Prof. Dr. Thomas Schnabel vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Und das gelte heute wie damals. Man sei fasziniert vom Erhaltungszustand dieses Hauses gewesen, blickte Prof. Philip Kurz von der Wüstenrot Stiftung, auf die Anfänge zurück. Das Haus ist aus „sozialgeschichtlicher und architekturhistorischer Sicht ein unglaublicher Leckerbissen“. Und Hans-Eberhard Müller vom Verein Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte, der das Haus 2011 erworben hatte, sprach von einem „Juwel, das weit und breit seinesgleichen sucht“.

Hettingen stand nach 1945 vor einer immensen Herausforderung. „Das Dorf zählte 1500 Einwohner und hatte rund 500 Vertriebene aufzunehmen“, machte Prof. Dr. Thomas Schnabel deutlich. Mit der Gründung der Baugenossenschaft „Neue Heimat“ versuchte Ortspfarrer Heinrich Magnani, dem Mangel an Wohnraum Herr zu werden sowie „Ostflüchtlinge“ und Alteingesessene würdig unterzubringen. Um die Häuser erschwinglich zu machen, entstand die Siedlung in Hettingen größtenteils in Eigenleistung der zukünftigen Bewohner und mithilfe ehrenamtlicher Freiwilliger. Das soziale Vorzeigeprojekt zog weite Kreise, sogar der Papst würdigte es.