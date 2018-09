Wie Buchen vor 100 Jahren ausgesehen hat, zeigt die Ausstellung „Das alte Buchen“ mit Bildern des Fotografen Karl Weiß. Sie wurde am Donnerstagabend in der Volksbank Franken eröffnet.

Buchen. 30 Bilder des Buchener Fotografen Karl Weiß aus den Jahren 1894 bis 1938 sind bis zum 12. Oktober in der Schalterhalle der Volksbank Franken zu sehen. Die Bilder zeigen alte Buchener Ansichten, Porträts und Gruppenaufnahmen, aber auch Motive aus umliegenden Ortschaften.

Bankdirektor Klaus Holderbach lobte in seiner Begrüßung besonders den ehrenamtlichen Einsatz von Rainer Handwerk vom Verein Bezirksmuseum. Der Hornbacher kümmert sich in mühevoller Kleinarbeit um den Erhalt und die Archivierung der insgesamt 10 000 Aufnahmen. Holderbach betonte, dass seine Bank nach ihrem Motto „Für die Menschen unserer Region“ sehr gern Raum für derartige Ausstellungen biete. So habe man vor zwei Jahren in der Schalterhalle der Bankstelle in Walldürn die Ausstellung „Schätze aus dem Bildarchiv des Fotografen Karl Weiß“ gezeigt.

Als Anerkennung für die wichtige Arbeit des Vereins Bezirksmuseum überreichte der Bankdirektor aus Mitteln des genossenschaftlichen Gewinnsparvereins 2000 Euro dem Vereinsvorsitzenden Dr. Wolfgang Hauck.

Stellvertretender Bürgermeister Martin Hahn ist Fotografenmeister und hat deshalb einen besonderen Bezug zu dem fotografischen Nachlass von Karl Weiß. „Wir müssen Karl Weiß unendlich dankbar sein für diesen Schatz“, stellte Hahn fest. „Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.“ Er lobte „Fleiß, Arbeit und Mühen“, die Ehrenamtliche vom Verein Bezirksmuseum aufbringen, um die Werke von Weiß zu erhalten und zu archivieren.

Dr. Wolfgang Hauck, Vorsitzender des Vereins Bezirksmuseum, erinnerte daran, wie vor rund vier Jahrzehnten der Nachlass von Karl Weiß entdeckt wurde. Er dankte den Nachfahren dafür, die Glasplatten dem Bezirksmuseum zur Verfügung gestellt zu haben. „Karl Weiß war ein wahrer Meister seines Fachs“, stellte Dr. Hauck fest. „Er hat seine Motive mit größter Sorgfalt inszeniert und auf Glasplatte gebannt.“ Die rund 10.000 Glasplatten seien von „unschätzbarem volkskundlichen Wert“. Viele von ihnen seien im Laufe der Zeit durch Frost und Nässe beschädigt worden. Viele Bilder drohten, durch chemische Zersetzung verloren zu gehen. Deshalb sei es äußerst wichtig, die Platten zu reinigen und zu konservieren. Um die Digitalisierung dieser alten Aufnahmen habe sich vor allem der verstorbenen „Schwanen“-Wirt Stefan Leis verdient gemacht. Dr. Hauck verwies auch auf die Weiß-Ausstellung, die im Trunzer-Haus des Bezirksmuseums zu sehen ist.

Dr. Volker Schneider führte in die Ausstellung ein. Zunächst ging er den Weg der technischen Entwicklung der Fotografie zurück von der Smartphone-Fotografie, über den Rollfilm bis zu den belichteten, mit Kollodium beschichteten Glasplatten, die Weiß damals verwendete.

Der Buchener Fotograf benötigte lange Belichtungszeiten. Fotografierte er Personen, mussten diese sehr lange möglichst regungslos verharren. Dr. Schneider ging auf drei Werkgruppen von Karl Weiß ein. So fotografierte dieser Einzelpersonen bei der Arbeit, zum Beispiel Metzger, Koch oder die Vinzentinerinnen im Buchener Krankenhaus. Er lichtete Gruppen ab wie Schornsteinfeger, Theatergruppen oder Teilnehmer an Fastnachtsumzügen. Und er widmete sich Straßenzügen und Gebäuden, zum Beispiel dem Hotel „Prinz Carl“ oder dem Platz „Am Bild“. Außerdem inszenierte er den Bau der Steinbacher Kirche mit einer Vielzahl an Handwerkern äußerst akribisch.

„Das waren aufwendige Aufnahmen, die mehrere Stunden lang gedauert haben“, stellt Dr. Schneider fest. Auch das Bild von dem Besuch der Großherzogin Hilda in Buchen sei sehr beeindruckend. Er empfahl den Besuchern der Ausstellung, sich Einzelheiten in den Aufnahmen genau anzusehen. „Es macht Spaß, Fotografien von vor mehr als 100 Jahren anzuschauen“, versicherte er.

