Ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen

Anzeige

Besuch von Verdun

Die Fahrt wird durch die Stadt Walldürn und den Verein der Freunde des Burghardt-Gymnasiums finanziell unterstützt. Auf der Hinfahrt nach Montereau wird die deutsche Gruppe die Kriegsgräber-Gedenkstätte in Verdun besuchen. Die deutschen Chorsänger werden teilweise in Gastfamilien untergebracht, was die Völkerverständigung noch untermauert

Vor den Osterferien startete das Chorprojekt am BGB mit einem Probetag. Die beiden Chorleiter Karolin Schork und Jochen Schwab zeigten sich erfreut über die große Resonanz und die Motivation der jungen Sänger. Auch einige Eltern wirken beim Projekt mit. Um die Chorsänger inhaltlich einzustimmen, konnte der Hornbacher Rainer Handwerk für einen Vortrag gewonnen werden. Er hat als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Buchener Bezirksmuseums Photos aus der Sammlung Karl Weiß digital aufbereitet. Seine Worte und die Bilder französischer Kriegsgefangener, die in Buchen und Umgebung untergebracht waren, berührten die anwesenden Sänger sehr und ermöglichten es, in die Zeit vor 100 Jahren einzutauchen. Die Bilder können in der Plattform museum-digital.de eingesehen werden. Sbh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.04.2018