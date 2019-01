Einbahnstraßenlösung wird angestrebt

Veränderungen stehen in der „Friedrich-List-Straße“ in Buchen an. Um den Schwerlastverkehr in geordnete Bahnen zu lenken, wird von der Stadt eine Einbahnstraßenlösung angestrebt.

Buchen. Die Firma OKW-Gehäusesysteme GmbH ist derzeit dabei, Gebäude im Bereich der „Friedich-List-Straße“ neu zu konzipieren und baulich zu verändern, beziehungsweise neu zu errichten. Unterteilt ist die Maßnahme in drei Bauabschnitte, auf die Fachbereichsleiter Günter Müller bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend im Alten Rathaus näher einging.

Das neue Verwaltungsgebäude mit einer neu gestalteten Eingangssituation wird gerade erstellt. Kantine und Schulungsräume beherberge ein weiteres Gebäude, das deutlich näher an die Straße heranrücken wird. Schließlich werde es noch Erweiterungen im Bereich Produktion, Fertigung und Logistik geben.

Breite Gehwege

Unter Berücksichtigung dieser baulichen Rahmenbedingungen habe sich auch die Frage nach einer zweckmäßigen Gestaltung des dortigen Straßenraumes gestellt. Es sei vorgesehen im Bereich der „Vorderen Wanne“ beziehungsweise der „Friedrich-List-Straße“ einen eineinhalb Meter breiten Gehweg zu bauen.

Der geplante zweite und dritte Bauabschnitt werde einen Abstand zur Grundstücksgrenze entlang der „Friedrich-List-Straße“ von eineinhalb Metern einhalten müssen, damit auch dort eine entsprechende Gehwegnutzung möglich ist. Unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten wird in diesem Zusammenhang seitens der Verwaltung eine Einbahnstraßenlösung angestrebt, die eine Zufahrtsregelung in die „Friedrich-List-Straße“ aus westlicher Richtung festlegt. Dies entspreche auch dem Konzept der Firma Hornbach, das Zufahrten auf das Gelände von Süden her und eine Ausfahrt im Norden vorsieht.

Insgesamt soll mit der Einbahnstraßenlösung der Schwerlastverkehr in geordnete Bahnen gelenkt werden und der Knotenpunkt „In der vorderen Wanne/Friedrich-List-Straße“ entlastet werden, zumal dort auch Wohnbebauung anzutreffen sei. Von den beteiligten Fachbehörden, insbesondere auch von der Polizeidirektion Heilbronn, sei die Einbahnstraße als adäquater Lösungsansatz angesehen worden.

Bei einer Gegenstimme stellte sich das Gremium am Dienstagabend hinter die Konzeption. Allerdings wurde gefordert, dass die Verkehrsteilnehmer schon frühzeitig bei der Einfahrt in die Straße „Zu den Dilläckern“ über die neue Verkehrsführung informiert werden.

