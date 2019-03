Einbrecher waren in Eberstadt aktiv

Eberstadt.Kleidungsstücke in bislang nicht bekannter Stückzahl und von derzeit noch nicht bestimmtem Wert entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Eberstadter Rathausstraße. Zunächst verschaffte sich der Dieb Zugang über die Seiteneingangstür eines Möbelgeschäfts. Von dort aus gelangte er gewaltsam in das integrierte Bekleidungsgeschäft und füllte Schwerlastmüllsäcke mit Kleidungsstücken.

Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Der Diebstahlsschaden wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Rathausstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

