Einbrecher; wurde gestört

Buchen.Ein unbekannter Mann versuchte am Donnerstag gegen 21.45 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses in der Straße am Berg in Götzingen aufzuhebeln und hinterließ dabei Sachschaden an dem Fenster. Er ließ von dem Vorhaben ab, als er bemerkte, dass er von einem Zeugen gesehen wurde. Anschließend rannte der Unbekannte davon. Fast zeitgleich fielen einer weiteren Zeugin im Bereich der Götzinger Sporthalle zwei Männer auf. Diese kamen aus Richtung des Zweifamilienhauses gerannt und stiegen in eine ältere rote A-Klasse der Marke Mercedes-Benz und fuhren davon. Ein Mann soll ungefähr 1,70 Meter groß und korpulent gewesen sein und war mit einem dunklen Sweat-Shirt und dunkler Arbeitshose bekleidet. Er hatte dunkle Haare und einen kurzen Bart. Der zweite Mann wirkte etwas schlanker und hatte ebenfalls dunkle Haare. Zeugen sollten sich mit der Polizei Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019