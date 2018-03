Eindrucksvolle Sprache

Anzeige

Hettingen/Luzern.Die Preisverleihung der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche findet am Sonntag, 11. März, in Luzern statt. Andreas Knapp, geboren in Hettingen, wird im Rahmen der neueren religiösen Lyrik von Professor Karl-Josef Kuschel aus Tübingen ausgezeichnet.

„Andreas Knapp spricht leise und verhalten. Er misstraut den verschlissenen Wörtern, selbst dem ,blutbesudelten und missbrauchten Wort Gott’. Nicht umsonst verließ der Priester die traditionelle kirchliche Szene und ist in Leipzig als ,Kleiner Bruder vom Evangelium’ im Geiste von Charles de Foucauld für die Menschen am Rand der Gesellschaft tätig. Dort buchstabiert er neu das, was ihm Jesus bedeutet, sucht Worte jenseits des Katechismus, verständlich auch für religiöse Analphabeten. So hat er im Lauf der Jahre Texte gedichtet, die zur eindrucksvollsten und meistgelesenen religiösen Lyrik der Gegenwart gehören. Und wer Gedichte liest, taugt nicht zum Fundamentalisten“, heißt es in der Mitteilung der Herbert Haag Stiftung für Freiheit in der Kirche.

Inspiriert von Charles de Foucauld

Andreas Knapp (geboren 1958 in Hettingen) ist ein Sprach- und ein Gottsucher. Nach Tätigkeiten als Studentenpfarrer und Leiter eines Priesterseminars wurde er Mitglied der „Kleinen Brüder vom Evangelium“. Inspiriert vom Offizier, Forscher und Eremiten Charles de Foucauld (1916 in Algerien ermordet) will diese Gemeinschaft mitten in der Welt Christus nachfolgen. Knapp lebt am Stadtrand von Leipzig in einem säkular geprägten Umfeld.