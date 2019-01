Eindrücke und Erlebnisse geteilt

Hettigenbeuern.Einen interessanten Vortrag über ihre Reise nach Israel hielt Regina Eck bei der Frauengemeinschaft im Morretal.

Im gut gefüllten Kirchblick teilte sie mit den Anwesenden ihre Eindrücke und Erlebnisse vom Heiligen Land. Untermalt von vielen Bildern vermittelte sie auf fesselnde Art und Weise den Reiz des besonderen und abwechslungsreichen Reiseziels. Es wurde aber auch verdeutlicht, dass in dieser Region Israel und Palästina in einem ungelösten Dauerkonflikt nebeneinander existieren und das dies von der Reisegruppe auch so wahrgenommen wurde.

Alle Anwesenden überzeugten sich von diesem landschaftlich abwechslungsreichen Land, bestehend aus Wüsten, Meeren mit Stränden, Bergen, Seen und fruchtbaren Gegenden. In den großen Metropolen pulsiere das Leben, so erzählte Regina Eck.

Von Tel Aviv führte die Route quer durch das Land und die Wüste Negev an die südliche Spitze Eilat zum Grenzübergang nach Ägypten nach Taba zur Sinaihalbinsel. Dort war die Reisegruppe mit Beduinen unterwegs und wanderte auf den Moseberg Horeb. Dann führte der Weg zurück nach Jericho zum Toten Meer und dem Jordan Richtung Norden zum See Genezareth, zur Golanhöhe, nach Galiläa, Nazareth, durch die Westbank/Palästina nach Jerusalem und Bethlehem. Besonders beeindruckend sei gewesen, dass so viel Geschichte und Kultur auf kleinstem Raum, die unterschiedlichsten Landschaften sehr stark von drei großen Religionen geprägt, auf die Besucher einwirkten.

Manche Orte waren geprägt von einer besonderen Atmosphäre und spirituelle Erfahrungen – ob an der Klagemauer auf dem Berg der Seligpreisungen oder am See Genezareth, berichtete Referentin Regina Eck.

Barbara Stuhl dankte namens des Teams Regina Eck mit einem kleinen Präsent dafür, dass sie durch ihren lebendigen Vortrag alle Besucher ein Stück an dieser faszinierenden Reise teilnehmen ließ. hes

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019