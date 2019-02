Eine außergewöhnliche und stimmungsvolle Tour erlebt

Buchen.Eine erlebnisreiche Fünf-Sterne-Fastnachtsrundreise mit schillerndem Reiseprogramm, bei dem sich exotische Stationen mit traditionellen Fastnachtspunkten gekonnt verbanden, startete an zwei Reiseterminen/Fastnachtsabenden des Frauenbundes im Wimpinasaal. Das bunte Reiseprogramm unter dem Motto „Mit den Frauen um die Welt – ich bin dann mal weg“ entführte die Reiseteilnehmer in die fantastische Welt der Faschenacht und bei bester Stimmung landeten letztlich alle wieder rechtzeitig in der zentralen Fastnachtshochburg, natürlich zur Faschenacht Buchen.

Mit Reiseband

Die Reiseband „Die Zwei“ (Ralf Unangst, Klaus Bauer) sorgte für den musikalischen Schwung und lud zwischen den Reiseorten zum Schunkeln und Mitsingen ein. Der Reiseeinstieg erfolgte mit einem stimmungsvollen „Warm up“ der Zwibblgirls. Die talentierten Sängerinnen stimmten mit Schlagern wie „Ich war noch niemals in New York“ auf die Reise ein, bevor der „Kerl wach uff“ den närrischen Reisestartpunkt setzte. Elke Gramlich fungierte kurzfristig, in Vertretung der erkrankten Eva Strein, als Reiseleiterin. Sie begrüßte die Teilnehmer und hatte beispielsweise auch Mittel gegen Flugangst parat. Das passende Gepäckstück für die Reise suchten dann Melanie Herberich und Elke Gramlich beim „Last-Minute-Kofferkauf“. Den Koffer mit Inhalt gab es jedoch leider nicht. Mit dem richtigen Fernglas gibt es auf der Reise den perfekten Durchblick. Was es ansonsten unterschiedliches zu sehen gibt, wurde bei Nathalie Stephan und Melanie Herberich, beispielsweise beim Blick in den Pfarrgarten, deutlich.

Die oftmals schwierige Anreise via „Zug zum Flug“ mit der Deutschen Bahn besangen dann Petra Reiß (Gitarre), Marion Michael, Svenja Pahl, Melanie Trunk-Ries und Helen Scholl. Beim gesanglich schönen Medley „Welcome Deutsche Bahn“ führten die begabten Sängerinnen mit umgetexteten Schlagern die Missgeschicke und Tücken einer Bahnanreise deutlich vor Augen.

Die Klofrau vom Hauptbahnhof, Martina Scholl, macht aus „viel Scheiß“ Geld und ihre amüsanten Erlebnisse sorgten für Erheiterung. Bunt wurde die nächste Station der Reise, die Flamingos brachten Exotik und waren eine echte Augenweide. Bei ihrer Mission auf der Suche nach dem Tempel des Todes, hatten selbst sie im Dschungel Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung, mit Moskitos, die für Schrumpfhirne verantwortlich sind, sowie mit der grünen Biotonne, welche neues Leben schafft. Natürlich setzten sie auch der „strahlenden“ Männerwelt ein wenig zu.

Einblick in lokales Geschehen

Die traditionellen Moritaten gaben dann Einblick in lokale Geschehnisse. So wurde von Problemen mit dem E-Bike bei einer Radwallfahrt berichtet, ebenso wie vom vergessenen Aufnahmegerät bei der Spanienreise des Jugendchores. Ein herrenloses grünes Auto hatte für Verwechslungen gesorgt und bei der Bikertour des Frauenbundes gab es keine Weinbergbesichtigung wegen Rutschgefahr, aber eine Weinprobe, wobei die Fahrerin ihre „Mitnahmedöschen“ leider vergessen hatte. Von einer Bierknappheit bei einem runden Geburtstag und zeitgleichem Grillfest wussten die bestens informierten Moritaten-Sängerinnen ebenfalls. Zur Frauenbund-Fastnacht im Wimpinasaal gehört sie zweifelsohne einfach dazu: die Schlange vor dem Damenklo. Dieser war dann eigens ein passendes Lied vor der Pause gewidmet, so lässt sich die Warterei künftig ein bisschen humorvoller ertragen.

Weiter ging es nach Brasilien

Nach der Reiseunterbrechung machte die Tour in Brasilien Halt. Der von Michaela Knöbl und Nathalie Stephan einstudierte Tanz „Samba do Brasil“ brachte mit zauberhaften, exotischen Kostümen ein wenig Flair vom Karneval in Rio und begeisterte das Reisepublikum.

Weiter ging die Reise an Bord der „MSC Buchen“, hier trafen sich auf dem Sonnendeck Elke Gramlich und Brigitte Röckel, die allerhand Insiderwissen aus der Heimat austauschten. Sie wussten von der Jakobs-Schnuppertour des Frauenbundes und sorgten sich, ob eine Aufnahme von Männern im Frauenbund durchzusetzen wäre. Schließlich sei der Frauenbund quasi offen für alles, außer für Männer. Die vom Institut für innovative Landentwicklung im überfluteten Hettinger Tal ausgesetzte Büffelherde werde in den Kieserschen Stall getrieben. Als Stadt von Welt benötige der Buchener Gemeinderat bei der Stadtrundfahrt einen Gebärdedolmetscher, schließlich gelte es auch für den hinter dem Bus herfahrenden „Gockel“ auf der Vespa verständlich zu bleiben. Eine neue Attraktion hat die Stadt mit dem vom „Buchener Trump“ errichteten Zaun beim Ringpark. Bei Ebay werden zwei Karten für die Kolpingsfaschenacht versteigert, der Gewinn soll einem guten Zweck gespendet werden. Fehlende Auswahl in der Innenstadt sehen die beiden Damen nicht, es gebe Spezialgeschäfte wie den neuen „Dampfer-Planeten“ und die Superauswahl bei Blinki. Dieser habe jedoch ein Kisten-Lagerungsproblem, für welches der Keller beim Eiscafe guter Lagerraum gewesen wäre. Auch der Datenschutz sei ein wichtiges Thema, unter anderem bei manchem Metzger und in der Kirche.

Eine Schreibmaschine von früher hat nicht so viele Funktionen wie ein Computer, aber sie benötigt keine Updates und ist weitaus robuster, so verdeutlichen Martina und Helen Scholl bei ihrem Sketch „Schreibmaschine 2.0“. Es folgte als Einlage ein wirklich sehenswertes und sehr originelles Fußballett, bevor die Reise auf die Inselgruppe „Spirituose“ fortgesetzt wurde. Dieser geniale Halt mit Petra Reiß entstand aus einer Bierlaune, war bestimmt keine Schnapsidee, sondern vielmehr urkomisch und es gab keine Alkoholsorte, die es hier nicht gab.

Viele schöne Songs

Als Nonnen in Afrika waren die Zwibbelgirls dann auf Missionsreise. Mit vielen schönen Songs, wie unter anderem „I will follow him“ aus „Sister Act“, machten sie sich auf zur Faschenachts-Mission. Sie sorgten für die internationale Verbreitung der Faschenacht auch durch Social-Media und kamen zu dem Schluss, dass Fastnacht ein Lebensgefühl sei und am besten in Buchen gefeiert werde.

Als Fastnachtsgegnerin und Fastnachtsliebhaberin wägten Melanie Trunk-Ries und Sonja Röckel musikalisch Pro und Contra der fünften Jahreszeit ab. Selbstverständlich kamen auch sie zum Fazit: „Sou e Faschenacht in Buche, die is schoi....“

Zum Rückflug begrüßte die Frauenbunds-Vorsitzende Ingrid Weinmann und dankte allen Reisebegleiterinnen und Helfern vor, hinter und auf der Bühne. Sie wünschte sich schöne Reiseerinnerungen durch einen Reisebericht mit Bildern. Ein besonderer Dank galt Co-Pilotin Brigitte Röckel, welche das interessante Reiseprogramm zusammenstellte. Rechtzeitig zur Buchener Faschenacht landeten alle Reiseteilnehmer wieder in der Bleckerstadt, denn hier in der Narrenhochburg, lässt sich, so herrschte auch hier Einigkeit, Faschenacht einfach am besten feiern.

Die Beteiligten

Das Programm Frauenfastnacht 2019: Warm up: Zwibbelgirls Marion Michael, Eva Breitinger, Helen Scholl, Svenja Pahl, Jule Dworacek, Miriam Grollmuss, Jessica Niemann; Begrüßung: Elke Gramlich; Kofferkauf – Last Minute: Elke Gramlich, Melanie Herberich; Ein hochwertiges Fernglas aus Jena: Nathalie Stephan, Melanie Herberich; Medley „Welcome Deutsche Bahn“: Petra Reiß (Gitarre), Marion Michael, Svenja Pahl, Melanie Trunk-Ries, Helen Scholl; Die Klofrau vom Hauptbahnhof: Martina Scholl; Flamingos: Silke Flores, Jule Dworacek, Miriam Grollmuss; Moritaten und Die Schlange vor dem Damenklo: Petra Reiß, Melanie Trunk-Ries, Helen Scholl, Elisabeth Schönit, Svenja Pahl, Brigitte Röckel; Tanz: Michaela Knöbl, Nathalie Stephan (auchTrainerinnen), Sonja Röckel, Sandra Dörr, Diana Michel, Gisela Häfner, Elisabeth Schönit, Melanie Trunk-Ries, Silke Flores; Lokales: Elke Gramlich, Brigitte Röckel; Schreibmaschine 2.0: Martina und Helen Scholl; Spanienlied: Jule Dworacek, Gisela Häfner, Brigitte Röckel, Martina Scholl, Elisabeth Schönit, Elke Gramlich; Spirituosen: Petra Reiß; Nonnen in Afrika: Zwibbelgirls Marion Michael, Eva Breitinger, Helen Scholl, Svenja Pahl, Jule Dworacek, Miriam Grollmuss, Jessica Niemann; Antifaschnachtsrede/Hommage an den Blecker: Melanie Trunk-Ries, Sonja Röckel; Schluss mit Dank: Ingrid Weinmann; Bühnenbild und Deko im Foyer/Tischdeko: Simone Schönit, Heinz Gramlich, Gisela Häfner; Technik und Requisite: Fabian Fürst, Simon Röckel; Make-up: Tatjana Schönit, Franziska Sauer, unterstützt von Nathalie Stephan und Michaela Knöbl; Moritaten-Bilder: Elvira Hamleh; Band: Die Zwei – Ralf Unangst, Klaus Bauer. hes

