„Eine Bereicherung für Eberstadt“

Der 77 Kilometer lange Skulpturenradweg wird auf Gemarkung Buchen um zwei Kunstwerke bereichert. In Eberstadt will man noch im März fertig mit den Arbeiten sein.

Buchen. Seit 2006 stehen 18 Objekte entlang des Skulpturenradwegs. Jetzt erfährt die in dieser Form einmalige Kunst-Ausstellung in freier Natur eine Erweiterung um sieben neue Werke. Jeweils eines erhalten die Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach. Zwei Skulpturen werden auf Gemarkung der Stadt Buchen zu bestaunen sein, die neu an den Weg angebunden wird.

Ausgezeichnete Künstlerin

Die Skulptur „Licht, lautlos“ von Laila Auburger wird derzeit in Eberstadt installiert. Die Nürnbergerin wurde mit dem Kulturpreis Bayern als beste Absolventin der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg für ihre Abschlussarbeit „Zyklus“ ausgezeichnet. Am Rückhaltebecken Wolfsgrund zwischen Buchen und Bödigheim entsteht die Skulptur „Subterran“ von Jochen-Damian Fischer. „Die Installation hat jedoch noch nicht begonnen“, erklärte Sarah Wörz vom Fachbereich „Kultur und Stadtentwicklung“ auf FN-Anfrage. Die offizielle Eröffnung aller sieben neuen Skulpturen entlang des Radweges werde voraussichtlich Mitte Mai stattfinden.

Bis dahin soll das Werk in Eberstadt längst vollbracht sein, wie Ortsvorsteher Nico Hofmann erklärte. „Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Skulptur Anfang März fertiggestellt“, gab sich Hofmann gegenüber den FN optimistisch. Die Fassade und die Holzverschalung müssten noch angebracht werden. An der schmalen Seite Richtung Schlierstadt werde das Loch zu finden sein, das nach dem Prinzip einer Camera Obscura den Außenraum in einen ansonsten lichtdichten Hohlkörper projiziert. In Vertretung von Bürgermeister Roland Burger hat Nico Hofmann dem Auswahlkomitee in Osterburken angehört und wurde als Ortsvorsteher zum „Paten“ des Projekts. „Laila Auburger stammt ja aus dem Nürnberger Raum, weshalb ich vor Ort zum Bindeglied zwischen Künstlerin und Handwerkern wurde“, verdeutlichte Hofmann.

Offiziell angeschlossen

„Wir sind froh, dass die Skulptur auf Eberstadter Gemarkung steht und wir nun offiziell als Stadt Buchen an den Skulpturenradweg angeschlossen werden“, so der Ortsvorsteher, der darin eine Bereicherung für Eberstadt sieht. Man verspreche sich davon einen großen Vorteil für den sanften Tourismus, gerade durch die Kombination mit der Tropfsteinhöhle und dem geplanten Streicheltierpark beim Möbelhaus Grammlich.

