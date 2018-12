Eine besinnliche musikalische Reise durch Raum und Zeit

Buchen.Den Auftakt des Adventskonzerts des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) bildete in diesem Jahr das „Präludium in g-Moll“ von Dietrich Buxtehude. Justus Röderer oblag es, die Zuhörer in der Stadtkirche St. Oswald am Montagabend mit festlichen Orgelklängen auf das Konzerterlebnis einzustimmen.

„Perfect“ von Ed Sheeran

Das Musikkollegium Wolf-Peter Langisch, Karolin Schork, Jochen Schwab und Ines Stein nahm das Publikum dann mit den Gesangs-, Streich- und Bläsergruppen mit auf eine Reise durch Zeit und Raum. Die jüngsten Stimmen, der Unterstufenchor, brachten mit Ed Sheerans „Perfect“ zugleich das jüngste Stück zum Klingen.

Und dass zur Weihnachtszeit die Musik Johann Sebastian Bachs nicht wegzudenken ist, bewies das Holzbläserensemble mit der „Gavotte I und II“ aus der Orchestersuite Nummer Eins, BWV 1066. Weiter in die Vergangenheit wurde die Konzertgemeinde durch die Männerstimmen der Gregorianer mitgenommen. Aus in buntes Licht getauchten Nebelschwaden erklang zunächst ein-, dann mehrstimmig der Choral „Angelus ad Virginem“. Einen Sprung über den großen Teich ermöglichte die Big Band des BGB mit ihrer Sängerin Maren Heller. Mit „Big Band Holiday“ und „Christmas Time Is Here“ wurde der ein oder andere Zuhörer dazu verleitet, im Takt der Bläsergruppe „mitzuswingen“. Etwas Besonderes kündigte sich an, als plötzlich Ruhe einkehrte, und die Mädchenformation „Alp n’ Roses“ in der Stille des Raumes den „Andachtsjodler“ und das Stück „Es wird scho glei dumpa“ von den drei Emporen St. Oswalds anstimmte – der besinnlichste Moment dieses Konzertabends.

In das hier und jetzt wurden die Zuschauer durch die Choral-Improvisation „Nun danket alle Gott“ aus der Feder Sigfrid Karg-Elerts zurückgeholt. Beim Wechsel zwischen schnellen Glissandi und bassbetonten Partien zog Justus Röderer gekonnt alle Register.

Gesangliche Verstärkung

Einen kurzen Ausflug zurück in die Zeit des Barock ermöglichte das Cello-Ensemble mit Stanleys „Trumpet Voluntary“. Der Klangkörper mutierte durch weitere Musiker verstärkt zum großen Streichorchester und bot Mozarts Streichquartett Nummer Drei in G-Dur, KV 156, dar. Zuvor jedoch begeisterte die BGB-Vocal-Group mit dem Imperativ „Hark! The Herald Angels Sing“ im Stile einer Gospel-Combo die Zuschauer.

Beeindruckender Schlusspunkt

Den beeindruckenden Schlusspunkt des Konzertes setzte der große Chor des BGB samt Band, bei dem traditionell Schüler, Eltern und Lehrer mitwirkten. Bevor die Stücke „Maria durch ein Dornwald ging“, „Christmas Lights“, „My Favourite Time Of Year“ und „Gloria in excelsis Deo“ im Kirchenschiff verhallten, bedankte sich der stellvertretende Schulleiter Achim Wawatschek bei den am Konzert und in der Vorbereitung Mitwirkenden und wünschte allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest.

