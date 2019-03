Durch seine Zustimmung zur Umnutzung der Gemeinschaftsunterkunft in Buchen hat der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen ein „rundes Gesamtkonzept“ auf den Weg gebracht.

Buchen. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen votierte am Mittwochabend bei seiner Sitzung in Hardheim einstimmig für die Umnutzung des Hauptgebäudes der bisherigen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Eberstadter Straße 52 in Buchen zu einem Verwaltungsgebäude. Das Nebengebäude mit Wohnungen soll zu ortsüblichen Konditionen an Dritte vermietet werden. „Eine echte Win-Win-Win-Situation“, freute sich Landrat Dr. Achim Brötel und sprach von einer wegweisenden Entscheidung. Schließlich profitieren von dieser Entscheidung auch die Helene-Weber-Schule und die Neckar-Odenwald-Kliniken – laut Landrat also ein „rundes Gesamtkonzept“.

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 3. Dezember 2014 den Ankauf von Grundstücken zur Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für rund 140 Asylbewerber an der Eberstadter Straße in Buchen beschlossen. Erstbezug war im September 2016. Um einen Hof herum gruppieren sich zwei jeweils zweigeschossige Gebäude. In dem kleineren sind acht Wohnungen, davon ist eine behindertengerecht. In dem größeren winkelförmigen Gebäude sind neben 56 Bewohnerzimmern mit jeweils rund 14 Quadratmetern Fläche auch Räumlichkeiten für die Verwaltung, die Sozialbetreuung und die benötigten Gemeinschaftsbereiche.

Noch sieben Personen

Derzeit sind laut Landrat Dr. Achim Brötel dort allerdings nur noch sieben Personen untergebracht, die bis Ende Mai auch in die Anschlussunterbringung gehen oder in die Unterkunft nach Hardheim verlegt werden sollen. Auf der Basis der derzeit extrem niedrigen Zugangszahlen werden die Gebäude also nicht länger für die Unterbringung von Asylbewerbern benötigt. Laut Brötel habe man die Nachnutzung von Anfang an im Blick gehabt, nur nicht damit gerechnet, dass sie so schnell zum Tragen komme.

Für den größeren Winkelbau ist die Umnutzung in ein Verwaltungsgebäude des Landratsamtes vorgesehen. 65 Bedienstete aus drei Bereichen, die schon jetzt in Buchen untergebracht sind, sollen dort einziehen. Konkret geht es um den Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sowie die Außenstellen des Jugendamtes und des Fachdienstes Ordnung (Ausländerrecht, Asylwesen).

„Dieses Gebäude eignet sich aufgrund seiner Struktur mit ausschließlich Einzelzimmern sehr gut für Büros“, erklärte Kreiskämmerer Michael Schork den Auschuss-Mitgliedern. Insofern müssten jetzt auch keine größeren Umbaumaßnahmen getätigt werden. Alle bisherigen Einzelzimmer können demnach als Büroräume genutzt werden. Nur die Duschen seien in dieser Anzahl nicht mehr nötig und sollen zu Kopier- und Putzräumen umgebaut werden. Aus den bisherigen Küchen sollen Besprechungsräume werden.

Neben den sowieso erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sei die EDV-Verkabelung das Hauptgewerk bei der Umgestaltung des Gebäudes. Bei den Sanierungsmaßnahmen handele es sich in der Hauptsache um Malerarbeiten, die noch als Kosten der vorläufigen Unterbringung gelten und deshalb mit dem Land abgerechnet werden können. Für den Landkreis selbst fallen laut Schork voraussichtlich 188 000 Euro für die EDV- und Elektroinstallationen sowie 87 000 Euro für notwendige Umbauarbeiten an. Da die vorhandenen zehn Parkplätze nicht ausreichen, sollen zwei Nachbargrundstücke gekauft werden, was dann die Zahl der Parkplätze auf insgesamt 60 erhöht. Werden diese gepflastert, wird mit weiteren Kosten von 150 000 Euro gerechnet. Das kleinere der beiden Gebäude mit den Wohnungen soll dagegen nicht umgebaut, sondern an Dritte vermietet werden. Interessenten dazu gebe es bereits, nähere Auskünfte wollte Schork dazu aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben.

Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sei momentan noch in der Henry-Dunant-Straße direkt auf dem Campus der Helene-Weber-Schule und der Zentralgewerbeschule untergebracht. Die Helene-Weber-Schule habe allerdings schon seit einiger Zeit begründet weiteren Raumbedarf angemeldet. Deshalb seien in den vergangenen Jahren dort sogar bereits Kellerräume zu Schulräumen umgebaut worden. Aktuell würden zudem Räume in benachbarten Gebäuden der Stadt Buchen, der Zentralgewerbeschule und auch der Alois-Wissmann-Schule als Schulraum genutzt.

Neue Möglichkeiten

Die Verlagerung des Fachdienstes Veterinärwesen biete neue Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Schulcampus selbst. In den bisher vom Fachdienst genutzten Räumen könnten durch das Entfernen nichttragender Wände mit verhältnismäßig wenig Aufwand drei zusätzliche große Klassenzimmer und weitere Räume wie zum Beispiel ein Lehrerzimmer entstehen. Außerdem stünden die bisher dem Fachdienst vorbehaltenen Parkplätze künftig ebenfalls der Helene-Weber-Schule zur Verfügung, was den dort aktuell bestehenden Engpass bei der Parksituation deutlich entspannen würde. Kommt die Schulförderung zum Tragen, könnte dies einen Zuschuss für die Umbaumaßnahmen, deren Kosten jetzt noch nicht beziffert werden können, von rund 45 Prozent bedeuten. „Ich freue mich, es ist eine optimale Lösung für die Schule“, so Schulleiter Christof Kieser nach der Abstimmung gegenüber den FN.

Die Außenstellen des Jugendamts und des Fachdienstes Ordnungswesen (Ausländerrecht, Asylwesen) seien derzeit noch im Gebäude Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 37 A direkt neben den Neckar-Odenwald-Kliniken untergebracht. Dieses Gebäude wie auch die zwei weiteren benachbarten Gebäude (Haus 37 C/Arztpraxen sowie Haus 37 B/Schwesternwohnheim) seien allerdings stark sanierungsbedürftig. Deshalb werde bereits in diesem Jahr das vordere Gebäude 37 C/Arztpraxen saniert.

Durch den Umzug der Verwaltung in die Eberstadter Straße wäre das Gebäude in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 37 A nahezu leer und könnte 2020 saniert sowie zu Einzelzimmerappartements für Schwestern und Ärzte der Kliniken umgebaut werden. Die Nachfrage nach solchen Zimmern sei hoch. Für die Neckar-Odenwald-Kliniken bestünde dann die Möglichkeit zur arbeitsplatznahen Unterbringung ihrer Bediensteten. Der Kreis könnte als Träger seine Kliniken auf diese Weise positiv unterstützen.

Baugenehmigung erforderlich

Für die Nutzungsänderung der bisherigen Gemeinschaftsunterkunft in ein Verwaltungsgebäude ist laut Schork eine Baugenehmigung durch die Stadt Buchen erforderlich, der er aber positiv entgegen sehe. Der Antrag soll nach der Beschlussfassung im Ausschuss eingereicht werden. Der Abschluss der Maßnahmen und der Umzug der Verwaltung sind für Ende 2019/Anfang 2020 geplant. Anschließend könnte dann die Maßnahme in der Helene-Weber-Schule angegangen werden.

