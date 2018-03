„Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker“

Anzeige

„Die Herbert-Haag-Stiftung zeichnet nach dem Willen des Stifters Männer und Frauen aus, die sich in besonderer Weise für die ,Freiheit’ nicht von, sondern in der Kirche eingesetzt haben“, so Professor Karl-Josef Kuschel aus Tübingen, der Andreas Knapp als Sprach- und Gottsucher würdigte. Der „Kleine Bruder“ Andreas Knapp, ein unverwechselbarer homo religiosus unserer Zeit und zugleich ein begnadeter Wortkünstler, erfülle in einzigartiger Weise dieses Kriterium.

Räume der Freiheit

Wer seine Bücher lese, spüre Text für Text, wie sehr der Glaube an den unverfügbaren Gott für den in Sachzwänge und Funktionen eingespannten Zeitgenossen Räume der Freiheit eröffnet, einer Freiheit mit Gott, nicht ohne, ihn. „Der Glaube, der nach Freiheit schmeckt. Ein Einladung an Zweifler und Skeptiker“. Jürgen Kienberger, der aus Sils-Maria gebürtige Schauspieler und Kabarettist, spielte Musik, sang Lieder und rezidierte Texte.

Knapp lebt am Stadtrand von Leipzig in einem säkular geprägten Umfeld. Zehn Jahre war er Saisonarbeiter im Versandbereich, seit zwei Jahren ist er Gefängnisseelsorger. Das Preisgeld lässt er vertriebenen Christen aus Mossul, Karakosch und Aleppo zukommen, die in Leipzig eine christlich-syrische Gemeinde aufbauen. Mit „Weiter als der Horizont“ erschien 2002 der erste Lyrikband von Andreas Knapp im Echter Verlag Würzburg, dem weitere sechs Lyrikbände sowie unter anderem Bände mit Texten zu Weihnachten und Ostern folgten. Die Gesamtauflage aller von Andreas Knapp im Echter Verlag erschienenen Bücher liegt mittlerweile bei über 50 000 Stück.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018