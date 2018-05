Eine erfolgreiche Saison nochmals beleuchtet

Anzeige

Buchen.Die Jahreshauptversammlung der „FG Narrhalla“ unter reger Beteiligung der Mitglieder fand im Eiermannsaal des Hotels „Prinz Carl“ statt. Nach der Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden, Herbert Schwing, überbrachte der Stellvertretende Bürgermeister Theo Häfner im Auftrag von Roland Burger, die Grüße der Stadt.

Er betonte in seinen Grußworten die Bedeutung der „FG Narrhalla“ zum einen als Werbeträger nach außen für die Stadt Buchen, sowie als soziales Bindeglied in der Gesellschaft, das Jung und alt, Fremde aller Couleur und Einheimische ohne Standesdenken miteinander ein paar Tage feiern und die Sorgen des Alltags vergessen lasse.

Nach der Totenehrung ergriff der Vorsitzende Herbert Schwing das Wort und berichtete über vergangenen Aktivitäten und die Aussichten in naher und ferner Zukunft. Er berichtete, dass die Renovierung der kunstvoll bemalten Fensterläden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Handwerksbetrieben abgeschlossen ist und die Läden im Laufe des Sommers angebracht werden. Bei den Aktivitäten, die außerhalb der Närrischen Tage stattfanden, erwähnte er die große Zahl an Führungen durchs Zunfthaus statt, den Tanz in den Mai, einen Ausflug nach Kitzingen ins Karnevalsmuseum des BDK mit anschließendem Besuch der Distel Brauerei und in der letzten Raunacht den Vortrag von Professor Walch in der voll besetzten Narrhallascheuer zum Thema „Der Hintern“ eine Hommage an ein besonderes Körperteil und den Buchener Blecker. Das närrische Treiben vom Schmutzigen Donnerstag bis zur Verbrennung lief friedlich und ohne besonderen Vorkommnisse ab.