Eine erhellende Woche in Norwegen

Buchen.Sechs Schüler des BGB reisten mit ihren beiden Lehrkräften Dr. Sebastian Emling und Michelle Schwingel eine Woche zum Abschlussmeeting des über zwei Jahre laufenden Erasmusprojektes.

Dort beschäftigten sie sich mit Schülern aus Norwegen, Portugal und England fünf Tage mit der Fragestellung „Wird es dunkel in Europa? Kooperation zur Gestaltung einer Vision eines nachhaltigen Europas im Jahr 2050“.

Während einer Exkursion zu einer Recyclingstation erfuhren sie norwegische Strategien zur Wiederverwertung und vor allem auch zur Vermeidung von Müll. Für die norwegische Bevölkerung wird so beispielsweise über eine Lotterie zur richtigen Entsorgung von Milchkartons ein Preisgeld von 10 000 Euro in Aussicht gestellt. Ein Ausflug mit dem Schnellboot zu einer vorgelagerten Schäre und einem dort vom ortsansässigen Unesco-Geopark (Gea Norvegica) organisierten „Beachcleaning“ kombinierte den Spaßfaktor mit nachhaltigem Handeln. Außerdem regte es das Bewusstsein der Schüler für einen gewissenhaften Umgang mit Plastik an.

Eigene Energien wurden beim Rudern eines nachgebauten Wikingerschiffes frei und der Rückgriff auf fossile Energieträger war dabei nicht nötig. Außerdem erfuhren sie durch Mithilfe beim Pflanzen und Ernten von Gemüse auf einem Biobauernhof viel Interessantes über die Art der Bewirtschaftung und das Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile einer solchen Betriebsform. Unvergesslicher Abschluss dieses Programmpunktes stellte sicher auch das gemeinsame Picknick mit nachhaltig produzierten Burgern dar.

In Larvik besuchte die Gruppe den Newtonroom, ein kommunales Schülerlabor, in dem Experimente zum Thema Wind- und Wasserkraft durchgeführt wurden. Außerdem wurde eine Hackschnitzelheizung besichtigt, die Energie für einen Freizeitpark liefert. Am Abschlusstag ging es dann nach Oslo, wo mehrere Museen (Skimuseum, Wissenschaftsmuseum und Museum norwegischer Kultur) und eine Fahrt auf die Skisprungschanze am Holmenkollen auf dem Programm standen.

Neben diesen ganzen projektbezogenen Themen beschäftigten sich die deutschen Schüler der Geopark AG auch mit der Geologie in der Region um Stavern.

Ein Highlight war sicher der Besuch Mølens, einer Endmoräne der letzten Eiszeit, die von Wikingern als Grabstätte genutzt wurde. Aber natürlich auch die Begegnungen mit den Schülern und Lehrern der anderen Nationen dürfen als wesentlicher Bestandteil einer solchen Austauschaktion nicht unerwähnt bleiben.

