Eine „fantastische Erfahrung“ gemacht

Buchen.Offiziell im Alten Rathaus empfangen wurden am Dienstag die 23 Jugendlichen des Collège Notre-Dame d’Espérance aus dem französischen Saint-Étienne, die im Rahmen ihres Schüleraustauschs mit dem Burghardt-Gymnasium derzeit in Buchen weilen. In der Vergangenheit hatte das BGB schon einmal einen Austausch mit der katholischen Privatschule organisiert.

Oberstudiendirektor Jochen Schwab und Bürgermeister Roland Burger begrüßten die Gruppe mit ihren betreuenden Lehrkräften – während der Austausch seitens Frankreich von Elisabeth Pazdzior und Isabelle Mathonat begleitet wird, werden die 24 Schüler des BGB von Katharina Kleiser und Joachim Hörr betreut. Nach der obligatorischen Kurzpräsentation der Stadt Buchen warteten die französischen Jugendlichen mit einer kurzen Ansprache auf, bei der sie auch gleich ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellten: Sie bezeichneten den Austausch als wichtiges Zeugnis für die deutsch-französische Freundschaft und „fantastische Erfahrung“, ehe sie sich auf den im März anstehenden Gegenbesuch aus Buchen freuten und den deutschen Gastfamilien dankten. Das Programm sieht unter Anderem die Teilnahme am deutschen Unterricht, eine Fahrt nach Würzburg mit Besichtigung von Residenz und Altstadt, eine Führung durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle und eine Fahrt nach Stuttgart vor, während der das Mercedes-Benz-Museum und der Weihnachtsmarkt besucht werden. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018