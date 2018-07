Eine faszinierende Reise zum Mond erlebt

Anzeige

Hainstadt.Mit einem ganz besonderen kulturellen Glanzlicht hat der katholische Kirchenchor Hainstadt sich und den Besuchern ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk bereitet. Zum 85-jährigen Bestehen des Cäcilienvereins gaben die vielseitig begabte Walldürner Künstlerin Ann-Kathrin Schneider und die Würzburger Formation „Klez’ amore“ in der Pfarrscheuer ein Konzert zum Thema „Der Mond ist eingefangen“.

Auch wenn der Mond an jenem Abend wegen des wolkenverhangenen Himmels nicht zu erblicken war, so verzauberten die literarisch-musikalischen Mondbetrachtungen das Publikum auf ihre ganz eigene Weise. Seit Menschengedenken übt der Mond eine große Faszination aus. Kein Wunder, dass er immer wieder beschrieben und besungen wird. Was Dichter und Denker, Musiker und Komponisten aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen festgehalten haben, davon gaben die Akteure in Hainstadt eine beeindruckende Kostprobe.

Es dominierten die eher leisen Töne, die das Innere berührten und den Alltag schnell vergessen machten. Gleich zu Beginn ließ „Lost in the Stars“ von Kurt Weill die Zuhörer auf leichte und heitere Art eintauchen in ein weites, unendliches Universum, das gleich darauf wieder begrenzt wurde mit Bart Howards bekanntem Jazztitel „Fly me to the Moon“.