Eine „flexible Weiche für die Zukunft“

In der Stadthalle wurden am Donnerstag die 48 Abiturienten des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Helene-Weber-Schule verabschiedet – mit einem ansprechenden Unterhaltungsprogramm.

Buchen. Schulleiter Christof Kieser hieß die Schulfamilie willkommen: „Abschlussfeiern sind Festtage für uns alle“, betonte er und bezeichnete die als „Sprung aus der Schulzeit in die Erwachsenenwelt“. Für die gemeinsam realisierte „professionelle pädagogische Arbeit am stabilen Schulstandort Buchen“ dankte er den Eltern und dem Lehrkörper sowie im Besonderen Studiendirektor Heiko Hinninger als Leiter des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums, ehe er das Wort an die charmanten Moderatorinnen Franziska Schäfer und Franziska Schneider übergab.

Sie kündigten nach einem Liedbeitrag die Grußworte an, die Landrat Dr. Achim Brötel eröffnete. Im Namen von MdL Peter Hauk und dem als Schulträger fungierenden Kreis gratulierte er zum Abitur, das „ein wichtiges Etappenziel“ sei und „gigantische Chancen schafft“. Auf das Reifezeugnis ging auch Bürgermeister Roland Burger ein, der es als „soliden fachlichen Grundstock und flexible Weiche für die Zukunft“ definierte; gleichsam sei das Sozialwissenschaftliche Gymnasium als „Bereicherung der Buchener Schullandschaft“ zu sehen. Elternbeiratsvorsitzender Bürgermeister Thomas Grün (Bürgstadt) erinnerte in seiner warmherzigen Ansprache an den Nimbus des Abiturs als „größte Hürde der Persönlichkeitsentwicklung“ und animierte die jungen Menschen dazu, die Dinge zu hinterfragen und sich selbst stets treu zu bleiben. Nach dem Lied „I See Fire“ hielt mit Christine Klein eine der ersten Preisträgerinnen des Helene-Weber-Preises die Festansprache. Sie setzte sich damit auseinander, dass das mit dem Abitur einhergehende Gefühl von Freiheit auch die Pflicht mit sich bringe, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen wie einst Helene Weber, auf deren Wirken sie kompakt einging.