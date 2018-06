Eine Goldmedaille aus den USA

Anzeige

Hettingen.Erst vor wenigen Wochen wurde das lyrische Werk von Andreas Knapp in Luzern mit dem Herbert-Haag-Preis ausgezeichnet, der mit 10 000 Euro dotiert ist. Dieses Geld kommt der syrisch-christlichen Gemeinde von Leipzig zugute, die sich eine neue Heimat aufbauen will. Nun wurde auch das Buch von Andreas Knapp, das vom Schicksal der orientalischen Christen berichtet, mit Preisen bedacht: Die englische Ausgabe erhielt in den USA eine Goldmedaille (Independent Publisher Award) und wurde damit zum religiösen Buch des Jahres gekürt. Darüber hinaus wurde das Buch mit einer Silbermedaille (Benjamin Franklin Award) ausgezeichnet und für den Christian Book Award nominiert. Die deutsche Ausgabe des Buches mit dem Titel „Die letzten Christen“ erschien bereits in der dritten Auflage im Adeo-Verlag.

Andreas Knapp stammt aus Hettingen und lebt als Mitglied der Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“ in Leipzig. Er arbeitet als Priester in der in der Gefängnisseelsorge und Flüchtlingsarbeit. Andreas Knapp gilt als „wirkmächtigster geistlicher Dichter des deutschen Sprachraums der Gegenwart“ (Professor Dr. Georg Langenhorst).