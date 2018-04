Eine interessante musikalische Reise

Anzeige

Den Auftakt bildete der auch als Eurovisions-Melodie bekannte altchristliche Dank- und Bitt-Gsang „Te deum“. Sehr gefühlvoll anschließend das „Ave Maria“, gesungen von Katrin Schettler. Es folgte der Song „You’l be in my heart“ von Phil Collins, dann schloss sich ein Medley nach „Sound of silence“ aus „Simon & Garfunkel in Concert“ an, mit Gesang von Erwin Holderbach. Sehr gefühl- und stimmungsvoll anschließend die beiden nächsten Vorträge, gemeinsam mit dem gemischten Chor des Gesangvereins „Eintracht“ dargeboten, „Morning has broken“ von Cat Stevens sowie „Nessaja – Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay.

Dem Song „Moment of Glory“ von den Scorpions schloss sich das „Halleluja“ des kanadischen Sing-Songwriters Leonard Cohen mit Thomas Apiarius als Sänger sehr ausdrucksvoll an.

Viel Beifall

Mit „Biscaya“ von James Last beschloss das Orchester sein gelungenes Konzert, wurde dafür mit lang anhaltendem Beifall und auch stehenden Ovationen bedacht. Den Zugabewünschen wurde natürlich gerne entsprochen mit „The Rose“ und schließlich mit nochmals „Nessaja“, in das die Konzertbesucher begeistert singend einstimmten.

Vorsitzender Karl Jenninger dankte den Zuhörern für ihr großes Interesse und allen Mitwirkenden für ihr Engagement, besonderen Dank zollte er den drei Sängern und dem Eintracht-Chor für die Unterstützung. Zum Ausklang des Konzertabends lud er zu einem Stehempfang ins Foyer der Schule ein. jm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.04.2018