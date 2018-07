Eine musikalische Liebeserklärung an Europa

Anzeige

Nach vier Jahren Inspiration und Arbeit hat das Gitarrenduo „Café del mundo“ mit Jan Pascal und Alexander Kilian ein neues Musikalbum herausgegeben.

Buchen. „Beloved Europa“– Geliebte Europa, heißt das neue Album von „Café del mundo“, das das Buchener Gitarrenduo am gestrigen Freitag in einer Würzburger Galerie vorgestellt hat. Jahr für Jahr geben Jan Pascal und Alexander Kilian rund 120 Konzerte im In- und Ausland. Liebe und Leidenschaft, Sensibilität und Inspiration, Empathie und Achtsamkeit trafen und treffen dabei auf Internationalität und kulturelle Vielfalt, fremde Menschen und Gesellschaften, neue Ausdruckformen und Lebensstile in mehr als 15 Ländern Europas. Entstanden ist aus diesen Erlebnissen und Erfahrungen ein Musikalbum als CD und Schallplatte, das in kein Schema passt. Und genau das macht es möglicherweise so reizvoll.

Der Titel ist als Programm zu verstehen und greift auf die griechische Mythologie zurück. Danach hat Göttervater Zeus in Gestalt eines Stiers die hübsche junge Dame Europa entführt und mit ihr drei Söhne gezeugt. Diese Metapher übertragen die beiden Musiker auf die aktuelle Zeit. Auch heute werde Europa bedroht, und zwar von populistischem und nationalstaatlichem Gedankengut. Immer noch bestünden zwischen den Völkern Vorurteile, die ein Zusammenkommen der Menschen erschwerten. Eine Schlüsselerfahrung der beiden Musiker führte zu dem Entschluss, sich musikalisch intensiver mit Europa zu beschäftigen: Sie nahmen an einem Festival auf der griechischen Insel Samos teil. Beim Strandspaziergang sahen sie in der Ferne Schiffe der europäischen Grenzschutzagentur Frontex vorbeifahren. Und am Strand fanden sie angeschwemmte Kleider und Gegenstände von Flüchtlingen.