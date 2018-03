Eine musikalische Reise durch Raum und Zeit

Anzeige

Mit „In the Mood“ von Glenn Miller betritt die Stadtkapelle einmal mehr die spannende Welt des Bigband-Sounds. Dirigent Alexander Monsch, der mit dem Bigband-Sound bestens vertraut ist, führt seine Musiker mit sicherer Hand durch das ungewohnte Terrain.

Schließlich führt die musikalische Reise nach Afrika. Die einleitenden Trommelrhythmen der „African Symphony“ von Van McCoy entführen den Zuhörer bereits ab dem ersten Takt in die afrikanische Savanne. Die Musik lässt Bilder in den schillerndsten Farben entstehen. Der Zuhörer sieht Elefanten, Zebraherden und Löwen auf der Jagd buchstäblich vor sich und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise durch den geheimnisvollen und zugleich wunderschönen Kontinent.

Nach Afrika geht auch die musikalische Reise der ABC-Band, die in diesem Jahr erstmals das Frühlingskonzert eröffnen wird. Mit der „Afrika-Suite“ von Eric J. Hovi werden die jungen Musiker unter der Leitung von Lisa Kohlmann „Auf Safari“ gehen, die „Großen Fünf“ entdecken und abschließend mit dem „Affen-Rock“ für gute Laune in der Stadthalle sorgen.

Neben der Stadtkapelle und der ABC-Band wird auch die Jugendkapelle einmal mehr ihr hohes musikalisches Niveau auf der Bühne zum Ausdruck bringen. Erstmals treten die jungen Musiker unter der Leitung von Lisa Kohlmann beim Frühlingskonzert auf.

Auch die Jugendkapelle entführt die Zuhörer in fremde Welten. In der „Phoenix Overture“ von Benjamin Yeo wird der mythische Vogel beschrieben, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt, um aus seiner Asche neu zu erstehen. Es handelt sich um ein feuriges und spannendes Werk, das den Zuhörer vor allem mit seinem kontrastierenden und emotionalen Mittelteil in seinen Bann ziehen wird.

„Aztec Fire“ von Jay Bocook führt die Zuhörer schließlich in das ferne Mexiko, wo die berühmten Maya-Pyramiden noch heute von der Hochkultur der Azteken zeugen. Das Werk bietet eine Fülle südamerikanischer Sounds voller Temperament und Leidenschaft, das in Teilen an spanische Marschmusik erinnert.

Für alle, die gerne mit der ABC-Band, der Jugendkapelle und der Stadtkapelle Buchen auf die Reise gehen möchten, findet das Frühlingskonzert am Samstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Buchen statt. Karten sind im Schuhhaus Farrenkopf oder an der Abendkasse erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018