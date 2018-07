Eine „Nest-Schaukel“ im Innenbereich ermöglicht

Anzeige

Da heuer das „Help-Festival 2018“ auf dem „Lausenberg“ in Rinschheim, ein Open-Air-Event auf romantischem Naturareal in dem Festivaldorf des Baulands, sehr erfolgreich verlief, könne man erfreulicherweise wieder zwei Einrichtungen unterstützen. Dabei entschied man sich diesmal neben der Hilfe für ein Waisen-Projekt in Bukuumi/Uganda für die Unterstützung des Kinderklinikums der Johannes-Diakonie. Mit der 5000-Euro-Spende ermöglicht man der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie die Installation einer „Nest-Schaukel“ im Innenbereich des Klinik-Areals. Diese Einrichtung steht schon länger auf der Wunschliste, konnte bisher aber leider nicht beschafft werden, da es staatlicherseits dafür keine Finanzierung gibt.

Groß ist daher die Freude über die jetzt mögliche Realisierung des Wunsches, zumal, wie Dr. Rudolf ausführte, „Schaukeln ein wichtiges Aktivierungs- und Entspannungsangebot darstellt, welches wir damit niederschwellig für jeden anbieten können. Für viele unserer Patienten ist es zudem wichtig, wieder in ein Genusserleben zu kommen sowie ihre kindlichen Seiten ausleben zu dürfen.“ Nach einem kleinen Rundgang durch das Klinik-Areal wurden den Vertretern der beiden bedachten Institutionen die Spenden-Schecks überreicht. Als Dank und Anerkennung für die Unterstützung bei der Organisation des Open-Air-Events durfte auch Ortsvorsteher Bechtold einen 1000-Euro-Scheck für die Vereine und Ortschaftsverwaltung Rinschheims in Empfang nehmen. jm

