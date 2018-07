Eine Niederlage zum Ende der Vorrunde

Anzeige

An den Ringen überzeugte Mannschaftsführer Marco Michel mit einer kraftbetonte Kürübung und der Höchstwertung von 11,10 Punkten. Durch die Leistung seines Bruders Dirk Michel (11,00) und Niklas Mackert (10,25) wurde hier mit 32,50:31,95 Punkten der erste Gerätesieg eingefahren.

Am Sprung ging der Sieg dann aber wieder an die TSG Seckenheim (33,05:32,55). Dirk Michel (11,05), Marco Michel (10,85) und Dominik Linsler (10,65) zeigten verschiedene Sprünge wie Handstützüberschlag mit halber Drehung oder ganzer Schraube mit hoher Flugphase in den sauberen Stand.

Am Barren riefen die Hettinger Turner weiter ihr Leistungsvermögen ab und hatten in Dominik Linsler (11,05), Christof Mackert und Marco Michel (jeweils 10,9) mit insgesamt 32,55 Punkten ihre stärksten Turner am Gerät. Die TSG Seckenheim gewann dennoch auch dieses Gerät.

Am letzten Gerät, dem Reck, trumpften die Routines Marco Michel (9,80), Christof Mackert (9,30) und Matthias Müller (8,90) nochmals auf und sicherten durch elegante, sowie flüssige Übungen wichtige Punkte. Den Gerätesieg holte jedoch erneut die TSG Seckenheim mit 30,35:28,00 Punkten.

Bester Turner des Tages war Eric Ommert mit 66,10 Punkten vor Marco Michel (63,85). Als Kampfrichter werteten Wolfgang Hemme, Lars Jantzen, Lukas Schmidt und Christoph Schmelcher. Das Wettkampfbüro lag in den Händen von Lisa Mackert und Tobias Schmelcher moderierte den Wettkampf.

Das Ligafinale findet am 24. Juli in Kork statt. MS

