Eine Reise durch die vielfarbige Klangwelt der Trompete

Buchen.Im Laufe einer Karriere denken selbst die allerbesten Musiker an Momente zurück, wo man über sich hinaus wachsen und Mut beweisen musste, eine neue Herausforderung anzunehmen. Auch wenn dann etwas misslingt, gehört es zur Entwicklung eines versierten Musikers, die Situation trotzdem zu meistern und daraus zu lernen.

Im Joseph-Martin-Kraus-Saal waren genau diese Lernmomente Programm. Am Konzertflügel von den brillant aufspielenden Pianistinnen Chiaki Ohara, Atsuko Konishita und Yorika Kimura begleitet trugen gleich zehn Studierende der Trompetenklasse von Professor Günther Beetz von der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie ein Alumnus klassische, romantische, und avantgardistische Werke mit beeindruckendem Können vor.

Ob Literatur aus Russland, den Niederlanden, Italien oder aus dem anglo-amerikanischen Raum, jeder Solist wurde mit einem Werk konfrontiert, das dem Musiker in einem „pädagogischen Erfahrungsprozess“ vor einem Live-Publikum einen musikalischen Härtetest abverlangte. Wie Günther Beetz erklärte, sollten an drei aufeinanderfolgen Abenden in der Region die Spieler „an die methodisch-technischen Grenzen“ gebracht werden. Das Publikum konnte für das „Lern-Experiment“ nur dankbar sein, denn die Anwesenden erlebten wie leidenschaftlich, elegant, zart und kraftvoll die Klangwelt der Trompete sein kann, selbst wenn der einzelne Solist „am Limit spielend“ Neuland betrat.