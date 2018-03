Eine Sonnenuhr als Erinnerung an fröhliche Zeiten

Anzeige

Hettingen.In der vergangenen Vorstandssitzung des Heimatvereins Hettingen im Gästehaus „Wanderlust“ in Hettingen ging der Vorsitzende Gundolf Scheuermann auf das aktive Geschehen im Jubiläumsjahr ein. Nach einem kurzen Rückblick auf die gelungene Geburtstagsfeier kam er auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Den Anfang macht am Sonntag, 11.März, die traditionelle Austragung des Todes, die Wintervertreibung. Um 10 Uhr am Haus von Kurt Kuhn geht es über die Adolf-Kolpingstraße bis zum Schützenhaus und dann über den Steingartenweg bis zur Brücke am Hasenwald, wo die Zeremonie stattfindet. Am Nachmittag findet dann in der „Wanderlust“ um 15 Uhr die Generalversammlung mit Neuwahlen statt. Die fälligen Vereinsehrungen werden beim Festabend am Samstag, 3. November, im Lindensaal nachgeholt. Das Johannisfeuer „Khanschför“ findet am Freitag, 22. Juni, wieder auf dem Eulsberg statt. Die Kinder können wieder Stockbrot backen. Die zweite große Gartenausstellung, initiiert von der Hettinger Künstlerin Gabi Strittmatter und Gudrun Mackert, findet am „Odilientag“ am Sonntag, 2. Juli, statt. Gartenbesitzer sollen sich bei den zwei Frauen melden.

Jahresausflug nach Sömmersdorf

Am Samstag, 14. Juli, findet die achte Zwölf-Stunden-Wanderung statt, die diesmal ins Bauland führt. Der Jahresausflug mit dem Besuch der Passionsspiele in Sömmersdorf nahe Schweinfurt am Sonntag, 22. Juli, ist einer der Höhepunkte im Festjahr. Dem Heimatverein ist es gelungen, 100 Karten zu reservieren. Interessierte Teilnehmer sollen sich beim Vorsitzenden Gundolf Scheuermann (Telefon 06281/97273) melden. Ferner startet der Jubelverein einen Fotowettbewerb und vergibt hierfür wertvolle Geld- und Sachpreise. Die Teilnahmebedingungen können beim Vorsitzenden oder auf dem Rathaus bei Anette Mackert (Telefon 06281/8971) erfragt werden. Das Jubiläumsfest startet am Freitag, 2. November, mit dem Kabarettisten Philip Weber aus Aschaffenburg mit seinem neusten Stück. Den Festabend am Samstag, 3. November, mit Vereinsehrungen und Ernennungen zu Ehrenmitgliedern rundet die Aufführung des Theaterstückes „Der Vereinsmeier“ ab.