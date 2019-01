Einem Unfall nur knapp entgangen

Buchen.Nur knapp einem Unfall entging ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen VW Golf am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe von Buchen. Der Lenker eines dunklen Peugeot-Kombis mit Rüdesheimer Kennzeichen überholte so gefährlich, dass der Golf-Fahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Golf-Fahrer sowie Personen, die den Vorfall gesehen haben, sollten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019