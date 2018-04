Einen guten Teil der Freizeit in der Buchener Vereinslandschaft verbracht

Anzeige

In der Freizeit brachten sie sich von Stund’ an in der Buchener Vereinslandschaft mit ein: Rudolf Kaller ist nicht nur treuer Kolpingbruder, sondern setzte vor allem in der Siedlergemeinschaft Buchen (heute „Gemeinschaft Wohneigentum“ Akzente; so bekleidete er zwischen 1983 und 2003 das Amt des Vorsitzenden, gab sein Wissen an zahlreichen Baumschnittkursen weiter und erhielt mehrere Ehrungen. „Gern hätte ich deutlich mehr Zeit mit der Vereinsarbeit verbracht, konnte das jedoch leider nicht mit der Schichtarbeit vereinbaren“, blickt er zurück. Bis heute sind beide in verschiedenen Sportgruppen aktiv und lieben die Gartenarbeit, volkstümliche Musik und natürlich gute Laune: „Wir mögen es gern gemütlich“, erklärt Leopoldine Kaller.

Der Dankgottesdienst findet am Samstag, 5. Mai, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Oswald statt und mündet in die Feier mit der Tochter, den Verwandten und den Freunden. Den Gratulanten schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad

