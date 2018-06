Eines der erfolgreichsten Jahre seit Bestehen des Vereins

Anzeige

Trainer Jürgen Trunk blickte in seinem Jahresbericht nicht nur auf die abgelaufene Saison zurück, sondern gab einen interessanten Einblick über die insgesamt acht Spielzeiten beim VfL und lobte dabei die Mannschaft für die vielen tollen Spiele, wobei er den zweimaligen Gewinn des Kreispokals und den zweimaligen Aufstieg von der Kreisklasse A in die Kreisliga als die Höhepunkte in all den Jahren bezeichnete. Trotz der personellen Probleme habe man letztlich sehr viel erreicht, wenn es auch manchmal schwer gewesen sei, den Trainingsbetrieb zumindest unter der Woche aufrecht zu erhalten.

Sein Dank galt allen Verantwortlichen des VfL und hier insbesondere dem Vorsitzenden Brandt für die enorme Unterstützung in all den Jahren, was letztlich auch dazu beigetragen habe, dass er das Traineramt beim VfL die erwähnten acht Jahre ausgeübt habe. Er wünschte dem VfL für die kommenden Jahre zusammen mit dem TSV Götzingen viel Glück und Erfolg. Es folgte die Auszeichnung der besten Torschützen der abgelaufenen Runde. Dabei belegte Stefan Vasko und Alexander Häfner den ersten Platz mit jeweils neun Treffern, gefolgt von Tim Häfner mit sechs, Patrick Frey und Lars Neureuther mit jeweils fünf Treffern, Frank Krämer mit vier Treffern, Tobias Burkhardt mit drei Treffers, Jan Brunn mit zwei Treffern sowie Olcay Baklaci, Michael Ondrusch und Martin Frank mit jeweils einem Treffer. Ausgenommen sind dabei die Spiele im Kreispokal.

Fleißige Trainingsbesucher

Es schloss sich die Auszeichnung der fleißigsten Trainingsbesucher durch den Trainer an. Bester Trainingsbesucher war Tim Häfner gefolgt von Dominik Brunner, Christian Schiemer und Jan Brunn. Letztlich überreichte der Abteilungsleiter noch einen Wanderpokal an den größten Pechvogel der vergangen Saison. Diesen erhielt dann begleitet mit großem Beifall Martin Frank. Anschließend wurde Jürgen Trunk als Trainer in einem würdigen Rahmen vom Vorsitzenden Willi Brandt und Fußballabteilungsleiter Michael Schubert verabschiedet. Dabei führten beide aus, dass die Mannschaft des VfL Eberstadt unter der Regie von Jürgen Trunk eine tolle Entwicklung genommen habe. Sie bedankten sich mit einem Wellness-Gutscheines nicht nur bei Jürgen Trunk, sondern auch bei seiner Ehefrau und den beiden Kindern, die mit eingebunden waren.

Weitere Dankesworte fanden anschließend noch Spielführer Alexander Häfner und der stellvertretende Spielführer Frank Krämer, die ebenfalls an Jürgen Trunk ein Präsent überreichten.

Es folgte die Verabschiedung der Spieler Jan Brunn, Pascal Albrecht und Rene Ruzek durch den Fußballabteilungsleiter Michael Schubert mit der Überreichung eines VfL-Trikots als Andenken und als Dankeschön für ihren Jahre langen Einsatz.

