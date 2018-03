Einfaches Essen für Menschen in Awasa

Anzeige

Buchen.Unter dem Motto „Sich zurücknehmen, damit andere überleben“ findet am Sonntag, 4. März, wieder ein einfaches Essen für die Menschen in der Diözese Awasa statt. Der Gemüseeintopf mit Wurst und Brötchen wird ab 11.30 Uhr im Wimpinasaal ausgegeben. Selbstgebackene Kuchen und Kaffee stehen nach dem Essen bereit. Der Erlös ist für den Umbau und die Erweiterung des kirchlichen Gesundheitszentrums in Bushulo zur Mutter-Kind-Spezialklinik bestimmt. Nach der dreijährigen Umbauphase, in der der medizinische Betrieb weitergeführt wurde, kommt die Umformung der Klinik ihrem Ziel Schritt für Schritt näher. Sie ist die erste Klinik dieser Art in Süd-Äthiopien bei einer Bevölkerung von 17 Millionen Menschen. Die Leitung der Diözese verfolgt in Zusammenarbeit mit Regierungsstellen vor Ort das Ziel, die hohe Mütter-, Säuglings- und Kindersterblichkeit weiter abzusenken.