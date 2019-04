Einkaufsfest will alle Sinne ansprechen

Das Programm für „Das Einkaufsfest der Region!“ – den „Goldenen Mai“ in Buchen – ist vielfältig. Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai, wird es wieder viele Besucher in die Innenstadt locken.

Buchen. „Das vielfältige Angebot und die Leistungsstärke der Fachgeschäfte und Marktkaufleute“, hob Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, beim Pressegespräch im Hotel „Prinz Carl“ hervor. Auch ein buntes Programm erwarte die Besucher beim „Goldenen Mai“ – dank der Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Viele Aktionen und Attraktionen begleiten das Fest, das und in Kooperation von Aktivgemeinschaft und Stadtverwaltung organisiert wird, auch in diesem Jahr.

Im Marktgebiet warten über 50 Fachgeschäfte aller Branchen, Service-Betriebe und Dienstleistungsangebote auf die Gäste, die sich von den Gastronomiebetrieben mit ihren Köstlichkeiten verwöhnen lassen können. Um das Angebot zu erweitern, habe die Aktivgemeinschaft, unterstützt durch den Marktmeister Frank Helm, zusätzlich über 50 Marktkaufleute nach Buchen geholt, die den Einkauf und Bummel noch attraktiver und interessanter machen sollen.

Die Fachgeschäfte in der Buchener Innenstadt, die spezielle Angebote für die Kunden vorbereitet haben, sind am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Wimpinaplatz und in der Vorstadtstraße werden Autofreunde auf ihre Kosten kommen. Und wer auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, wird vielleicht auf dem Flohmarkt am Oberen Marktplatz fündig. Wer einen Verkaufsstand plant, kann nicht reservieren, sondern muss möglichst früh vor Ort sein.

Für die Kinder ist wieder der Zauberer Bennini gebucht. Er verzaubert Groß und Klein am Samstag ab 16 Uhr auf der Showbühne und ist an beiden Tagen im Markt unterwegs und verteilt Luftballonfiguren.

Kinderparadies

Zum zweiten Mal richtet die Aktivgemeinschaft ein Kinderparadies im Hof der Metzgerei Herkert ein. Hier warten neben einem Bungee-Jump auch traditionelle Attraktionen wie Dosenwerfen und natürlich das Kinderkarussell auf die kleinen Gäste. In der Stadtbücherei spielt das Mobile Kindertheater Odenwald am Sonntag um 15 Uhr das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ (Premiere). Es gibt also an beiden Tagen viel zu bestaunen und zu lachen.

Auch auf der Bühne am Marktplatz vor dem Alten Rathaus ist an beiden Tagen für beste Unterhaltung mit Musik und Showeinlagen gesorgt. Es gibt diverse Tanzaufführungen, die BigBand der JMK Musikschule spielt am Sonntag und zum Abschluss der Veranstaltung spielt die Stadtkapelle am Sonntag ab 16 Uhr.

Am Samstag findet Ein „Tag der offenen Tür“ mit Schnupperstunde in der Musikschule und in der Zehntscheune statt. Hier haben sich die Stadtkapelle und Musikschule zusammengetan, um für Nachwuchs zu sorgen. Im Gebäude der Musikschule stehen die Tasteninstrumente für die Nachwuchsmusiker bereit und in der Zehntscheune werden alle zukünftigen Bläser (Holz und Blech) fündig. Als Einstimmung hierzu gibt die Jugendstadtkapelle am Samstag von 13.45 bis 14 Uhr auf der Aktionsbühne einen kleinen Vorgeschmack für alle Interessierten. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Grillstationen der Metzger und Vereine und Kaffee-und-Kuchen Bars. borg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019