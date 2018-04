Einmal hinter die FN-Kulissen geschaut

Anzeige

Besuch in der Redaktion hatten die Fränkischen Nachrichten in Buchen von den „Klasse Azubis“ der ZGB.

Buchen. Ein Baustein des „Klasse Azubis“-Projektes der Fränkischen Nachrichten ist es, den Schülern einen Blick hinter die Kulissen der Redaktion zu ermöglichen. Begleitet wurden sie von ihrem Lehrer Thomas Högerl.

Wissenswertes vermittelt

Am Donnerstagnachmittag hatten die angehenden Produktdesigner, die die ZGB besuchen, die Chance, nicht nur den Redakteuren in Buchen über die Schulter zu schauen, sondern auch Wissenswertes über die Arbeit in der Anzeigenabteilung zu erfahren. Darüber hinaus wurde den Besuchern erklärt, dass in den Kundenforen der FN mehr als nur der Kartenverkauf abgewickelt wird.