Einrichtung wird auf dem Schützenmarkt vorgestellt

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit dem 4. Juni ziehen betroffene Familien, Kinderhospizdienste, Botschafter und Unterstützer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Rollstuhl in 132 Tagen von Kinderhospiz zu Kinderhospiz durch ganz Deutschland, um dort andere Betroffene zu unterstützen und auf die Arbeit der Einrichtungen aufmerksam zu machen. Der Kinder-Lebens-Lauf ist eine deutschlandweite Aktion des Bundesverbands Kinderhospiz.

Am 1. September kommt die Fackel des Kinder-Lebens-Laufs um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Mosbach an. Am Stand des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis vor der Rathausapotheke werden Mitarbeiter und Ehrenamtliche vertreten sein, um über die Kinderhospizarbeit in der Region zu informieren. Für alle Kinder gibt es an dem Tag tolle Preise durch eine spendenfinanzierte Tombola zu gewinnen.

Am 2. September machen sich verschiedene Läufer, eine Reitergruppe vom Reiterhof Ehrfeld in Dallau, Torsten Martin, der Deutsche Vizemeister, mit zwei reinrassigen Huskys mit seinem Dogscooter, die Pferdekutsche von Susanne und Dietmar Gieser und viele Radfahrer auf den Weg, um die Fackel von Mosbach über Buchen zum nächsten Kinder- und Jungendhospizdienst nach Bad Mergentheim zu bringen. In Buchen machen die Fackelträger im Festzelt gegen 12 Uhr einen Zwischenstopp, um über die Kinderhospizarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis aufmerksam zu machen. Dort werden alle, die an diesem Tag aktiv die Fackel tragen, im Schützenzelt erwartet und vom Schwanenwirt Simon Schäfer zu einem erfrischenden Getränk eingeladen. „Wir freuen uns sehr über die Hilfsbereitschaft und das Engagement aller, die an diesen beiden Tagen für die Kinderhospizarbeit aktiv sind“, sagt Bettina Frisch, Koordinatorin des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis. Holger Noe vom Tempelritterorden begleitet in der Ordenstradition von Wegbegleitung und Schutz die Fackelträger von Mosbach bis Bad Mergentheim. Verpflegt werden die Teilnehmer durch eine Naturalienspende von Peter Arnold, Rewe Mosbach, und durch ein Begleitfahrzeug des Bundesverbands Kinderhospiz.

Am 13. Oktober soll der Kinder-Lebens-Lauf schließlich wieder in Berlin enden. In Deutschland sind mehr als 40 000 Kinder von einer lebensverkürzenden Erkrankung betroffen. Diese Kinder, und auch Familien, in denen ein Elternteil lebensverkürzend erkrankt ist und palliativ versorgt wird, werden hier im Neckar-Odenwald-Kreis durch den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis begleitet. Der Dienst bietet durch qualifizierte Ehrenamtliche kostenlose Unterstützung und organisiert verschiedene Angebote für die Familien. Weitere Informationen gibt es unter www.kinderhospiz-nok.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018